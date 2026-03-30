به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی شامگاه دوشنبه در جمع مردم یاسوج در سیامین شب اتحاد و همدلی گفت: دشمن آمریکایی-صهیونی میگوید مسئولان نظام جمهوری اسلامی در حرمها، جلسه تشکیل میدهند تا حرمها را بزنند که به نتانیاهوی کثیف و ترامپ قمارباز میگویم به فرموده حاج قاسم همه جمهوری اسلامی ایران حرم است.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه همه شهرها، روستاها و بخشهای ایران عزیز را مانند حرم امام رضا(ع) میدانیم، افزود: مسئولان ملی و استانی دوشادوش مردم در خیابان حضور دارند و ما هیچگاه از دشمن نترسیدیم که بخواهیم در پناهگاه تشکیل جلسه بدهیم.
وی با بیان اینکه به برکت این جنگ فاصله مسئولان و مردم به کمترین حد ممکن رسیده است، گفت: جلساتمان را کف خیابان با حضور مردمی که مسئول انقلاب اسلامی و خون شهیدان هستند تشکیل میدهیم.
سردار مثنوی با بیان اینکه مسئولان و مردم در پناهگاه نبودند که به شهادت رسیدند اما زندهتر شدند، ادامه داد: رهبر عزیزمان را به شهادت رساندید اما به برکت خون امام شهیدمان زندهتر از گذشته در دهن نتانیاهو و ترامپ میزنیم و آنها را به زبالهدان تاریخ میفرستیم.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تا پایان این جنگ با مردم در خیابان هستیم و به یاری خداوند جشن پیروزیمان را برگزار میکنیم.
