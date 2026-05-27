۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۵

پلیس راه خراسان‌شمالی بر رعایت قوانین در تعطیلات عید قربان تأکید کرد

بجنورد- رئیس پلیس راه خراسان‌شمالی با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان همزمان با تعطیلات عید قربان، بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس پلیس راه خراسان‌شمالی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان به شهروندان، اظهار کرد: همزمان با تعطیلات پیش‌رو، حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان به‌ویژه جاده‌های روستایی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در این ایام احتمال وقوع حوادث ناشی از رعایت نکردن فاصله طولی، سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک در نقاط ممنوعه بیشتر می‌شود و رانندگان باید با دقت بیشتری قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه خراسان‌شمالی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از هرگونه سبقت غیرمجاز، تصریح کرد: تیم‌های پلیس راه در تمامی محورهای اصلی و فرعی استان به‌صورت ۲۴ ساعته در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در راستای روان‌سازی ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان اقدام کنند.

وی بیان کرد: از رانندگان انتظار داریم ضمن رعایت کامل قوانین، همکاری لازم را با مأموران پلیس مستقر در جاده‌ها داشته باشند.

کد مطلب 6842473

