اقامه نماز عید قربان در همدان به شکرانه عبودیت

به گزارش خبرگزاری مهر، سپیدهدم امروز پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، شاهد جلوههایی از عشق و دلدادگی بندگانی بود که به تأسی از سنت ابراهیمی، مسیر تزکیه نفس را برگزیده و با قلبی مملو از ایمان، راهی میعادگاه عاشقان شدند. حسینیه امام خمینی (ره) همدان امروز به کانون وحدت مردمی بدل شد که در صفوفی بههمپیوسته، شکوه بندگی خود را به درگاه باریتعالی عرضه کردند.
مردم از نخستین ساعات صبح از پیر و جوان، کودک و بزرگسال با چهرههایی گشاده و آراسته، گروه گروه به سمت محل برگزاری نماز حرکت کردند. نوای ملکوتی «الله اکبر»، «لا اله الا الله» و «الله اکبر علی ما هدانا» نه تنها در فضای حسینیه، بلکه در خیابانهای منتهی به حسینیه امام خمینی همدان طنینانداز شد تا بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم این دیار با ارزشهای وحیانی را به تصویر بکشد.
یکی از زیباترین جلوههای آیین امروز، حضور پرشور جوانان و نوجوانانی بود که دوشادوش پیشکسوتان عرصه ایمان، صفوف نماز را جانی دوباره بخشیدند؛ حضوری که نشان از پویایی معنویت در نسلهای جدید و استمرار مسیر ولایتمداری در این خطه دارد.
نمازگزاران همدانی پس از یک ماه انتظار برای رسیدن به این عید بزرگ، با قنوتهای سبز خود، خیر و برکت را برای امت اسلامی مسئلت کردند. این مراسم که با رعایت نظم و معنویت خاصی برگزار شد، بار دیگر نشان داد که عید قربان برای مردم ایران، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نمادی از ایثار، گذشت و آمادگی برای عبور از آزمونهای الهی است.
در پایان این مراسم، مومنان با تبریک این عید سعید به یکدیگر، بر تقویت روحیه «مواسات» و دستگیری از نیازمندان در این ایام فرخنده تأکید کردند.
