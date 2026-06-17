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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

گزارش آماری معاونت هنری پس از آتش‌بس؛ فعالیت ۸۵گالری و ۴۷ اجرای موسیقی

گزارش آماری معاونت هنری پس از آتش‌بس؛ فعالیت ۸۵گالری و ۴۷ اجرای موسیقی

گزارش آماری فعالیت‌های هنری معاونت هنری در حوزه تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی، در بازه زمانی آغاز آتش بس جنگ تحمیلی رمضان تا ۳۱ خرداد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری، همزمان با آغاز آتش بس در جنگ تحمیلی رمضان، برنامه‌ریزی برای بازیابی ظرفیت‌های تولیدی و اجرایی هنر کشور در اولویت قرار گرفت.

بر این اساس، در بخش هنرهای نمایشی، در مجموع ۱۸۲ نمایش اجرا شد که از این تعداد، ۱۴۰ مورد به تولیدات تازه و بازاجرای آثار در 2 سطح مخاطبان کودک و بزرگسال اختصاص داشته و ۴۲ مورد نیز شامل نمایش‌های کمدی شبانه بوده است.

در حوزه موسیقی، گزارش‌ها از توازن نسبی فعالیت‌های اجرایی میان تهران و سایر استان‌ها حکایت دارد. از مجموع ۴۷ برنامه پیش‌بینی شده، ۲۵ اجرای صحنه‌ای در استان‌ها و ۲۲ اجرا در تهران برگزار شده است.

در شهرستان‌ها، توجه ویژه‌ای به موسیقی اصیل ایرانی و نواحی کشور معطوف بوده است؛ به‌طوری که شهرهای تبریز، سمنان، شاهرود و گرمسار میزبان کنسرت‌های موسیقی سنتی و شهر بجنورد میزبان اجرای موسیقی مقامی بوده‌اند. همچنین شیراز و رشت با اجراهای موسیقی تلفیقی و دیگر مراکز استان‌ها با برنامه‌های موسیقی پاپ، پذیرای علاقه‌مندان این حوزه بوده‌اند.

از نکات قابل توجه این دوره می‌توان به استقبال مخاطبان از اجرای گروه‌های شاخص در تبریز و برگزاری ده‌ها سانس اجرای موسیقی پاپ در شهرهایی همچون اراک، همدان، یزد و بوشهر اشاره کرد. در تهران نیز تالار وحدت و فرهنگسرای نیاوران به‌عنوان مراکز اصلی اجرای موسیقی کلاسیک و سنتی و سالن‌هایی نظیر میلاد نمایشگاه بین‌المللی و اریکه ایرانیان به‌عنوان میزبانان اجراهای موسیقی پاپ و تلفیقی، پذیرای هنرمندان و مخاطبان بوده‌اند.

در بخش هنرهای تجسمی نیز ۸۵ نگارخانه در تهران فعال بوده‌اند و نگارخانه‌های شاخص در شهرهایی همچون اصفهان، مشهد، تبریز، بندر انزلی و کرمان نیز با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، به تداوم جریان نمایش و عرضه آثار هنری کمک کرده‌اند.

کد مطلب 6863090
آزاده فضلی

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