محسن شریفیان به «موزیک تک» رسید؛ میزبانی در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های «موزیک تک» با طراحی و دبیری محسن شریفیان و مدیر پروژه‌ای علی مغازه‌ای از ساعت ۱۵ تا ۱۸ پنجشنبه همین هفته ۳۱ اردیبهشت در محوطه بیرونی و داخلی موزه هنرهای معاصر برای علاقه‌مندان به اجرا در می‌آید.

این برنامه با محوریت «صداهای جنوب و با درنگی بر موسیقی جنوب ایران» طراحی شده که طی آن گروه‌های مختلفی از جنوب کشور به اجرا می‌پردازند و قطعاتی را با استفاده از سازهایِ الهام گرفته شده از دوران باستان تا دوران معاصر این منطقه می‌نوازند.

در این برنامه آکا صفویی، سحر منیری، بهرنگ عباسپور، لیانا شریفیان، مرتی عزیززاده، فریده سرسنگی، بهنام شهرکی، آتنا خاریابند، امید سعیدی، صالحه زهره‌وند، مغداد اسفندی، آتنا قرائی، ایمان رضایی، داوود منصوری، محمود بردک‌نیا، علی براتی، مرتضی پالیزدان، محمد شریعت، فرزاد خسرومقدم، حسین کاوه‌خو، بهروز شریفیان، مونا آقاجانی، داوود اریکه، پژمان زارع، فرهاد گرزم، علی بوشهری، صادق حسین‌پور، محسن قدرتی، پارسا پالیزدان، ژوبین عسکریه، علی میرالی (کاوه)، احسان حیدرزاده، فرامرز صداقتی، عرفان احمدی، حسین رستمی، حمیدرضا نوری، امیر رستمی، دیمن عسگری، کیمیا صابونی، ثمین موسوی، شهره روستا، کیارش بازیار، وحید موسوی، ربین تباک و میلاد پیرمرادیان به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

همچنین در «موزیک تک ۴» از کتاب موسیقی بحرین» با ترجمه بردیا بهرام‌نژاد رونمایی خواهد شد.

«موزیک تک ۴» با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه هنرهای معاصر تهران و انجمن موسیقی ایران برگزار می‌شود.

پیش از این سه برنامه دیگر از این مجموعه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شده است؛ «موزیک تک ۱» با عنوان «در جستجوی صدا، موسیقی معاصر قرن بیست و یکم» با طراحی مهدی جلالی ۸ و ۹ آبان ۱۴۰۴، «موزیک تک ۲» با عنوان «صدا در گذر زمان» با طراحی نیما عطرکارروشن ۱۶ آبان ۱۴۰۴، و «موزیک تک ۳» با عنوان «صدای ارکستر ایرانی» با طراحی آروین صداقت کیش ۴ و ۵ دی ماه ۱۴۰۴ به مدیریت پروژه‌ای علی مغازه‌ای به اجرا در آمده است.

علاقه‌مندان بلیت‌های این برنامه را در روز اجرا از گیشه موزه هنرهای معاصر تهران تهیه کنند.