سرقت از مدارس در سمنان و شهمیرزاد؛ سارق به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از وقوع سرقت مجموعه آموزشی در حال احداث خبر داد و بیان کرد: در پی این رویداد تلاش برای شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار قرار گرفت.

وی از به کار گیری اقدامات تخصصی و بررسی های هوشمندانه خبر داد و افزود: با تلاش پلیس در مدت بسیار کوتاه هویت سارق مورد شناسایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری عامل این سرقت خبر داد و اظهار کرد: این متهم در بازجویی به سرقت از مدرسه در شهمیرزاد نیز اقرار داشته است.

عرب تصریح کرد: پرونده این سارق تکمیل و به مراجع قضایی سمنان معرفی شده است

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم تا با مشاهده موارد مشکوک حتما مراتب را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.