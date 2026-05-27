معاون استاندار بوشهر: همگرایی و انسجام مذاهب اسلامی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر چهارشنبه در سومین نشست کمیسیون فرق و مذاهب استان بوشهر، با رویکردی همدلانه و وحدت‌آفرین، ضمن گرامیداشت اعیاد سعید قربان و غدیر، اظهار کرد: تنوع قومی و مذهبی در استان بوشهر ظرفیتی ارزشمند برای همبستگی اجتماعی و تقویت انسجام ملی است.

رئیس کمیسیون فرق و مذاهب استان بوشهر، تصریح کرد: شهروندان اهل سنت استان بوشهر همواره ثابت کرده‌اند که در حمایت از نظام و انقلاب، همدل و همراه هستند.

وی اضافه کرد: از علما، ائمه جمعه و روحانیون اهل سنت درخواست می‌شود با استفاده از ظرفیت تریبون‌های نماز جمعه، مساجد و رسانه‌های محلی، حداکثر تلاش را برای حفظ و ارتقای هرچه بیشتر انسجام و همدلی همچون گذشته در سطح استان به کار گیرند.

جهانیان با اشاره به برگزاری موفق و پرشور همایش ائمه جمعه و جماعت اهل سنت در شهر گناوه، بازخوردهای آن را مطلوب و امیدآفرین دانست و تاکید کرد: چنین رویدادهایی نقش بی‌بدیلی در تقویت و تحکیم وحدت مسلمانان دارند.