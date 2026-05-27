به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: این حادثه بر اثر انحراف و سقوط یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به دره در جاده چندار به روستای شهریاری رخ دادکه بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیمهای عملیاتی امداد و نجات به محل اعزام شدند.
وی افزود: سقوط خودرو با آتشسوزی شدید همراه بود و از مجموع چهار سرنشین خودرو، ۲ نفر به دلیل شدت حادثه جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت:،نجاتگران جمعیت هلالاحمر با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، عملیات رهاسازی سرنشینان گرفتار در خودرو را انجام دادند و مصدومان پس از اقدامات اولبه، برای ادامه روند درمان له عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
