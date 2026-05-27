اهالی فرهنگ و هنر البرز؛ جنگجویان کلام در دفاع مقدس ۴۰ روزه

خبرگزاری مهر/ نوشین طهماسبی؛ در روزگاری که صدای انفجارها، سکوتِ شب‌های رمضان را می‌شکست و صدای تکبیر، جایگزینِ صدای اذان شده بود، جبهه‌های ایران تنها با گلوله‌ها و موشک‌ها دفاع نمی‌کرد؛ در آن سوی جبهه، جایی که قلم‌ها به جای تفنگ و دوربین‌ها به جای توپخانه در دست بود، جبهه‌ی دیگری از مبارزه در جریان بود.

اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در آن روزهای مقدس، با وجودِ روزه‌داری و دشواری‌های دوران جنگ، قلم‌های خود را به خونِ شهدا آغشته کردند و دوربین‌هایشان را بر چهره‌ی شکوهِ مقاومت زوم کردند. آن‌ها نه تنها گزارشگرِ وقایع، بلکه معمارانِ روایتِ پیروزی بودند؛ کسانی که با هر شعر، هر تصویر و هر کلامی، روحِ رزمندگان را تقویت و قلبِ دشمن را به لرزه درآوردند.

بسیاری تصور می‌کنند جنگ تنها در میدانِ نبرد میان سربازان رخ می‌دهد، اما حقیقت این است که در پشت خطوط مقدم، رزمندگانِ قلم و تصویر نیز در حال نبرد بودند.

نویسندگان، نقاشان، عکاسان و خبرنگارانی که در گرمای تابستان و با وجودِ روزه‌ی خود، در میان سنگرها حضور داشتند تا حقیقت را از میان دود و آتش استخراج کنند.

آن‌ها با ثبتِ لحظاتِ تکان‌دهنده و روایتِ حماسه‌های انسانی، روایتگرِ شکوهِ دفاع مقدس بودند.

در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به نقشِ کلیدیِ جامعه‌ی فرهنگ و هنر در دوران جنگ، و اینکه چگونه رسانه در ماهِ رمضان، به یکی از ستون‌های اصلیِ پایداریِ ملت تبدیل شد.

امروز می‌خواهیم به بازخوانیِ نقشِ این "جنگجویانِ کلام" بپردازیم؛ کسانی که در حریمِ ماهِ مبارک، هنر خود را به سلاحی برای دفاع از وطن بدل کردند.

تقویت عزم و همبستگی مردم و نهادهای فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در این خصوص در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: با آغاز جنگ در ماه مبارک رمضان، که همواره ماه عبادت، همدلی و تقویت روحیه معنوی در جامعه اسلامی است، فضای کشور رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت.

ابراهیم شریفی افزود: در این مقطع حساس، در کنار سختی ها و نگرانی های ناشی از شرایط جنگی، جامعه با یکی از تلخ ترین و دردناک ترین وقایع نیز روبه رو شد؛ مصیبت بزرگ شهادت رهبر، که ضایعه ای سنگین برای امت اسلامی و همه دلدادگان راه حق و عدالت به شمار می آید.

وی گفت: در چنین شرایطی، مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی با درک مسئولیت فرهنگی و اجتماعی خود، فعالیت ها و برنامه های متعددی را با هدف تبیین ابعاد این رویدادها، تقویت روحیه امید و همبستگی در جامعه و گرامیداشت یاد و راه شهدا و رهبران الهی آغاز نمود که این برنامه ها با رویکرد فرهنگی، هنری و رسانه ای طراحی و اجرا شدند.

وی با بیان اینکه اهل فرهنگ و هنر در ایام جنگ رمضان ندای حق طلبی همراه با مردم ومسئولین فریاد زدند، افزود: در این ایام رسانه بخوبی نقش خود را ایفا کرد به طوریکه در قالب کمیته رسانه ای که در ایام جنگ تشکیل شد به تولید محتوا پرداختند که شاخص ترین کار آن ها در حمله به پل B۱ در روز ۱۳ به در و روز طبیعت بود که بخوبی جنایت رژیم صهیونیستی آمریکایی را در جایی که مردم برای گذران روزی خوش در طبیعت می گذارند را به تصویر کشیدند.

وی تصریح کرد: تولید محتوا در راستای ایجاد آرامش و صلح و وحدت و یکپارچگی در بین مردم بود و شروع کار در این بخش با صدور بیانیه های اهالی رسانه، هنرمندان و فرهنگ دوستان در حمایت از نیروهای مسلح و حقانیت مردم شریف ایران شکل گرفت.

بیش از ۱۰۰ اجرای نمایش خیابانی در روزهای جنگ

مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی استان البرز یکی دیگر از کارهای ماندگار در دوران جنگ ۴۰ روزه رمضان را در زمینه هنرهای نمایشی عنوان کرد و گفت: در این شب ها بیش از ۱۰۰ اجرای خیابانی با موضوع دفاع مقدس و کمدی و با هدف ایجاد نشاط و آرامش در شهرستان های نظرآباد، هشتگرد، کرج و فردیس داشتیم که با استقبال بی نظیر مردم روبرو شد.

وی همچنین به فعالیت اساتید خوشنویسی در این ایام اشاره کرد و افزود: در این ایام اساتید خوشنویسی یک شب در میان همراه با مردم در خیابان ها، شعارها و حرف های دل مردم را خوشنویسی می کردند و عکاسان آزاد نیز در به تصویر کشیدن این حماسه ها سنگ تمام گذاشتند.



دریافت بیش از سه هزار شعر آیینی در جنگ رمضان

شریفی یکی دیگر از اقدامات ماندگار در حوزه فرهنگ و شعر را انتشار فراخوان شعرای آیینی دانست و گفت: در جنگ رمضان شعرای آیینی فراخوانی منتشر کردند که ظرف یک هفته پس از فراخون سه هزار شعربه دبیرخانه این رویداد رسید و اکنون کار شعر جنگ رمضان در حال چاپ است.

وی افزود: همچنین با پیشنهاد هنرمند کشوری «داود فتحعلی بیگی» و «روح اله تقیانی» فراخوان نمایشنامه نویسی با موضوع طنز دفاع مقدس منتشر شد ضمن اینکه شورای عکاسی جشنواره ای با عنوان «رویای بچه های میناب» برگزار کردند.

وی تصریح کرد: در حوزه قرآنی هم در تجمعات شبانه بچه ها را تشویق کردیم و در مسیر درست ایستادگی واهتمام به مام وطن قرار دادیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: رسالت اصلی ما فرهنگ سازی است و اگر قرار است فرهنگ درست شهروندی را به درستی تبیین کنیم نیازمند تاب آوری و صبر و بردباری است که موجب فرهنگ سازی می شود در حالیکه در خانواده ها به درستی نهادینه سازی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی شاید اولویت فیلم و کتاب نباشد ولی تمام این ها تاثیر خود را نشان می دهد که فرهنگ آن در حانواده ها باشد.



توزیع بیش از ۲۰۰ پوستر و کاریکاتور توسط هنرمندان البرزی

شریفی به برخی دیگر از اقدامات در حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: طراحی، چاپ و توزیع بیش از ۲۰۰ پوستر و کاریکاتور توسط هنرمندان گرافیست و تولید محتوا در فضای مجازی ایجاد کارگاه طراحی پوستر توسط ۲۰هنرمند گرافیست در شهر کرج با اولویت موضوعات روز و هدف گذاری برای تبیین و روشنگری اتفاقات پیش آمده و همچنین طراحی کاریکاتور برای ایجاد فضای نشاط در حمایت از جبهه حق علیه باطل و ایجاد روحیه برای رزمندگان اسلام از جمله این اقدامات است.

وی از دیگر اقدامات اهالی فرهنگ و هنر البرز را استقرار و برپایی بیش از ۳۰ ایستگاه هنر در راهپیمایی و اجتماع مردمی (شعار نویسی – عکاسی – کاریکاتور ،( تشکیل کارگروه ایستگاه هنر و موکب هنرمندان در راهپیمایی شبانه عنوان کرد.

گرامیداشت روز جهانی تئاتر در البرز

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز همچنین به گرامیداشت روز جهانی تئاتر در البرز و رونمایی از فراخوان «ایران جان» اشاره کرد و گفت: در این آیین، حاضران به پاسداشت جایگاه هنر نمایش و نقش آن در ارتقای فرهنگ و آگاهی اجتماعی پرداختند.

وی افزود: با شروع جنگ تحمیلی کارگروه عکاسی برای مستندسازی راهپیمایی و اجتماعات مردمی شکل گرفت که با حضور ۲۰ عکاس، به وقایع نگاری این اجتماعات عظیم مردمی برای ثبت در حافظه تاریخی و مستندات جنگ رمضان پرداخنتد.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد که این رخداد اندوه بار، قلب های بسیاری را داغدار کرد و در عین حال عزم و همبستگی مردم و نهادهای فرهنگی را برای پاسداشت آرمان ها و ارزش های الهی بیش از پیش تقویت نمود.