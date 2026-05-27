۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی و ۱۴ سری جهیزیه در قزوین همزمان با دهه ولایت

قزوین- همزمان با دهه ولایت و در قالب «طرح قرار دوازدهم به رسم علی(ع)»، ۲۰۰۰ بسته معیشتی و ۱۴ سری جهیزیه در جوار آستان مقدس امامزاده حسین(ع) میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی و ۱۴ سری جهیزیه، همزمان با دهه ولایت ظهر چهارشنبه، با حضور آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان، محمد نوذری، استاندار قزوین و جمعی از مسئولان استانی در جوار آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شد.

این برنامه در قالب «طرح قرار دوازدهم به رسم علی علیه‌السلام» توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اجرا و بسته‌های معیشتی و جهیزیه میان خانواده‌های نیازمند توزیع گردید.

برگزاری این مراسم در فضای معنوی آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین، جلوه‌ای از همدلی، نوع‌دوستی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر در این ایام پربرکت بود.

