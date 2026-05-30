به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: به عنوان نماینده دولت در استان، تمرکز اصلی ما بر رفع موانع تولید، حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است و مدیران باید از حالت انفعال خارج شده و برای هر مسئله، راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه کنند.

وی با اشاره به تفویض برخی اختیارات دولت به استان‌ها افزود: این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی باشد و مدیران موظف هستند با کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندها، زمینه تأمین نیازهای بخش تولید را فراهم کنند.

استاندار قزوین با تأکید بر استفاده از ظرفیت صادرات برای تأمین نیازهای داخلی استان تصریح کرد: بخش خصوصی توانمندی بالایی در حوزه صادرات دارد و می‌تواند نقش مهمی در تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی ایفا کند.

وی ادامه داد: دولت اختیارات ویژه‌ای در این زمینه به استان‌ها واگذار کرده و لازم است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، مسیر ورود کالاهای راهبردی و مورد نیاز صنایع هموار شود.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه زیرساخت‌های لجستیکی اشاره کرد و گفت: اتصال قزوین به کریدور شمال ـ جنوب یک ظرفیت راهبردی برای استان محسوب می‌شود که می‌تواند جایگاه قزوین را در تجارت و ترانزیت منطقه‌ای ارتقا دهد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با منطقه آزاد انزلی افزود: هدف از این همکاری صرفاً موضوع خودرو نیست، بلکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی دریای خزر، بازارهای آسیای میانه و توسعه ارتباطات تجاری استان در دستور کار قرار دارد.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: قزوین به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور شرق ـ غرب، از موقعیت ممتازی برخوردار است و اتصال به کریدور شمال ـ جنوب می‌تواند این استان را به یکی از مهم‌ترین هاب‌های لجستیکی کشور تبدیل کند.

نوذری همچنین با اشاره به چالش ناترازی انرژی در بخش‌های صنعت و کشاورزی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: اگرچه تاکنون ناترازی برق و گاز مدیریت شده، اما برای تأمین پایدار انرژی باید توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های پاک با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: تحقق اهداف استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان سال نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت بخش خصوصی است.

استاندار قزوین در پایان با بیان اینکه مدیران باید در حوزه‌های تخصصی خود صاحب ایده و برنامه باشند، گفت: انتظار می‌رود مدیران از اختیارات واگذار شده نهایت استفاده را ببرند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مسیر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید در استان را هموار کنند.