به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری، ظهر چهارشنبه در مراسم رزمایش مواسات و اهدای ۲ هزار بسته معیشتی و ۱۴ سری جهیزیه که در جوار آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شد، با تبریک عید سعید قربان به مردم استان، اظهار کرد: یکی از سیره‌های عمومی و مشترک همه پیامبران الهی و ائمه معصومین(ع) توجه و رسیدگی به فقرا و نیازمندان بوده است.

وی با اشاره به سیره حضرت ابراهیم خلیل‌الله(ع) تصریح کرد: نقل شده است که این پیامبر عظیم‌الشأن الهی بسیار دوست داشت مهمانی بر سر سفره‌اش بنشیند و اگر میهمانی برایشان نمی‌رسید، غذا خوردن برایشان دشوار می‌شد. این توجه ویژه به فقرا و نیازمندان، سیره مستمر همه انبیا و ائمه اطهار(ع) بوده است.

آیت‌الله مظفری با طلب رحمت و رضوان الهی برای امام راحل(ره) و قائد شهید تأکید کرد: این دو عبد صالح خدا نیز اهتمام ویژه‌ای به فقرا، مستضعفان و مسئله مواسات داشتند و خلف صالح ایشان، مقام معظم رهبری نیز در پیام‌های متعدد خود بر اهمیت مواسات تأکید فرموده‌اند.

امام جمعه قزوین در ادامه با طلب مغفرت برای واقفان خیراندیش که بخشی از سرمایه خود را وقف رسیدگی به نیازمندان و نیت‌های خیر کرده‌اند، از برگزارکنندگان این رزمایش قدردانی کرد و افزود: از متولیان موقوفات و برادران عزیزمان در اداره‌کل اوقاف و امور خیریه که این رزمایش چشم‌نواز و باشکوه را تدارک دیده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی یادآور شد: در این رزمایش، دو هزار بسته معیشتی برای نیازمندان و چهارده سری جهیزیه برای زوج‌های جوان توزیع می‌شود که اقدامی بسیار ارزشمند و خداپسندانه است.

آیت‌الله مظفری با یادآوری تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر مقوله جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: هر قدمی که در راستای ازدواج جوانان و فرزندآوری آنان برداشته شود، ارزشمند است. امیدوارم این حرکت ارزشمند که در این روز عزیز و در این مکان مقدس انجام می‌شود، الگویی برای تداوم این مسیر باشد.