هر یک درصد ریزش محصول معادل نان ۴۲ هزار لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برداشت محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ظهر چهارشنبه به ریاست مریم ملکیصادقی، فرماندار سلسله و با حضور سید فرشاد بابایی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، غلامعلی فتحی مدیر تعاون روستایی لرستان، ماندانا آکسونیان معاون بازرگانی اداره کل غله لرستان و سایر مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد.
تعیین تکلیف مراکز خرید گندم و دانههای روغنی
در این جلسه، موضوعات کلیدی از جمله تعیین تکلیف مراکز خرید گندم و دانههای روغنی، پیشگیری از چالشهای اجتماعی، تأمین امنیت کمباینها، تدابیر مربوط به تردد ماشینآلات حمل محصول و راهکارهای پیشگیری از حریق در مزارع مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
اقتصاد سلسله بر پایه کشاورزی استوار است
مریم ملکیصادقی، فرماندار سلسله، با تأکید بر جایگاه ویژه کشاورزی در اقتصاد این شهرستان، اظهار داشت: با توجه به اینکه سلسله شهرستانی صنعتی نیست، اقتصاد آن بر پایه کشاورزی استوار است.
وی ادامه داد: ما به دنبال تبدیل این اقتصاد معیشتی به یک اقتصاد پایدار و امنیتبخش در حوزه غذایی هستیم.
حفظ کرامت کشاورز به عنوان تأمینکننده اصلی امنیت غذایی
فرماندار سلسله افزود: با بهرهگیری از ظرفیت خاک حاصلخیز و نگاه تخصصی نخبگان جامعه کشاورزی، باید بهگونهای مدیریت کنیم که کشاورز ما در تأمین معاش خود به حوزههای دیگر متوسل نشود و کرامت او بهعنوان تأمینکننده اصلی امنیت غذایی کشور بهطور کامل حفظ شود.
ملکیصادقی بر ضرورت ارائه یک «تقویم عملیاتی برداشت» تأکید کرد و گفت: بسیاری از مباحثی که امروز مطرح شد، نباید هر ساله بهعنوان چالشهای آزمون و خطا تکرار شود.
وی ادامه داد: لذا از متولیان امر انتظار میرود با برنامهریزی دقیق، زمانبندی هر مرحله را مشخص کنند تا از هدررفت منابع و بروز ضایعات جلوگیری شده و شاهد استقرار نظام مدیریت اساسی و پایدار در فصل برداشت باشیم.
هر یک درصد ریزش محصول؛ معادل نان ۴۲ هزار نفر
در ادامه، سید فرشاد بابایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، به اهمیت موضوع ریزش محصولات کشاورزی پرداخت و بیان کرد: هر یک درصد ریزش محصول، معادل از دست دادن نان ۴۲ هزار نفر است.
وی اضافه کرد: با قیمت امروز، این میزان خسارت مالی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
ایجاد مرکز قرنطینه متمرکز برای تنظیم ورود کمباینها
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بر لزوم ایجاد یک مرکز قرنطینه متمرکز برای تنظیم ورود کمباینها به شهرستان تأکید کرد.
وی خواستار همکاری با اداره منابع طبیعی جهت ایجاد آتشبرهایی در حد فاصل مزارع و مراتع برای جلوگیری از آتشسوزی و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و همکاری بینبخشی برای ارتقای کیفیت و سرعت خدماترسانی به کشاورزان شد.
تأکید بر ماده ۲۰ قانون محیط زیست؛ جلوگیری از آتش زدن بقایای گیاهی
بابایی با استناد به ماده ۲۰ قانون محیط زیست، بر لزوم همکاری اداره محیط زیست و فرمانداری برای جلوگیری از آتش زدن بقایای گیاهی پس از برداشت تأکید کرد و آسیبهای این عمل به خاک و مواد غذایی مزرعه را یادآور شد.
خرید تضمینی گندم در استان با بهرهگیری از ظرفیتهای متعدد
در ادامه، ماندانا آکسونیان، معاون بازرگانی اداره کل غله لرستان، با اشاره به اهمیت مرحله برداشت در کشاورزی، گفت: مهمترین بخش در کشاورزی، بعد از کاشت و داشت، مرحله برداشت است؛ مرحلهای که کشاورز حاصل چند ماه تلاش خود را مشاهده میکند و انتظار دارد ثمره زحماتش در زمان مناسب به نتیجه برسد.
آکسونیان با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در استان از ظرفیتهای متعددی بهره میگیرد، عنوان کرد: اداره کل غله با پنج سیلوی دولتی، ۱۰ سیلوی بخش خصوصی، ۱۳ کارخانه آرد و همچنین مباشرین خرید روستایی، فرآیند خرید گندم را در استان بهصورت تضمینی انجام میدهد.
وی ادامه داد: مراکز خریدی که آمادگی خود را در سامانه اعلام میکنند، از سوی همکاران ما مورد بازدید قرار میگیرند و نواقص احتمالی آنها، چه در بخش خصوصی و چه در بخش مباشرین خرید روستایی، حتماً اعلام میشود.
پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان
وی افزود: با همکاری مباشرین خرید و تمهیداتی که در سطح استان اندیشیده شده، تلاش میکنیم خرید مطلوبی از کشاورزان انجام شود و مطالبات آنان نیز بهموقع پرداخت شود.
در پایان این جلسه، بر اهمیت حمایت از کشاورزان و مدیریت بهینه برداشت محصولات تأکید شد.
همچنین مقرر شد با همکاری دستگاههای اجرایی، امکانات لازم برای تسهیل فرآیند برداشت فراهم شده و با شناسایی نقاط ضعف احتمالی، از تمامی ظرفیتهای موجود برای رفع دغدغههای کشاورزان و ارتقای ضریب امنیت در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی بهرهگیری شود.
