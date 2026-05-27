به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی و ۱۴ سری جهیزیه که در جوار آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد، سلام و تشکر رئیس سازمان اوقاف را به دست‌اندرکاران این مراسم ابلاغ کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت همدلی با اقشار ضعیف اظهار داشت: در شرایط کنونی، جلوه‌های زیبایی از همدلی و کمک‌های مؤمنانه در جامعه دیده می‌شود. در همین راستا و با اذن نماینده محترم ولی‌فقیه و ریاست سازمان اوقاف، در کمیسیون املاک مصوب شد که امسال هیچ‌گونه افزایشی در اجاره‌بهای رقبات مسکونی اتفاق نیفتد تا هم گامی در مسیر حمایت از مستأجران برداشته شود و هم الگویی برای سایر موجران باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به طرح «قرار دوازدهم» تصریح کرد: در سطح کشور، بالغ بر ۵۰ هزار بسته معیشتی در این ایام توزیع می‌شود که حاصل عواید موقوفات و همت متولیان و همکاران ما در ادارات اوقاف است.

وی با یادآوری فلسفه وقف خاطرنشان کرد: وقف فقط به درآمدزایی و اجاره‌داری خلاصه نمی‌شود، بلکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا از عواید موقوفات در راستای رفع جهل، رفع فقر و گره‌گشایی از مشکلات جامعه استفاده شود.

عادل با اشاره به برنامه‌های آتی اوقاف قزوین گفت: سال گذشته در روز عید غدیر، ۱۱۰ دیگ غذا به نام امیرالمؤمنین(ع) در این استان اطعام شد و امسال این برنامه با توسعه چشمگیر به ۳۱۳ دیگ افزایش خواهد یافت.