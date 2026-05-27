  1. استانها
  2. قزوین
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

اجاره‌بهای املاک مسکونی وقفی افزایش نمی‌یابد

اجاره‌بهای املاک مسکونی وقفی افزایش نمی‌یابد

قزوین- معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با قدردانی از همدلی مردم در شرایط سخت اقتصادی، از مصوبه این سازمان برای عدم افزایش اجاره‌بهای رقبات مسکونی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی و ۱۴ سری جهیزیه که در جوار آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد، سلام و تشکر رئیس سازمان اوقاف را به دست‌اندرکاران این مراسم ابلاغ کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت همدلی با اقشار ضعیف اظهار داشت: در شرایط کنونی، جلوه‌های زیبایی از همدلی و کمک‌های مؤمنانه در جامعه دیده می‌شود. در همین راستا و با اذن نماینده محترم ولی‌فقیه و ریاست سازمان اوقاف، در کمیسیون املاک مصوب شد که امسال هیچ‌گونه افزایشی در اجاره‌بهای رقبات مسکونی اتفاق نیفتد تا هم گامی در مسیر حمایت از مستأجران برداشته شود و هم الگویی برای سایر موجران باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به طرح «قرار دوازدهم» تصریح کرد: در سطح کشور، بالغ بر ۵۰ هزار بسته معیشتی در این ایام توزیع می‌شود که حاصل عواید موقوفات و همت متولیان و همکاران ما در ادارات اوقاف است.

وی با یادآوری فلسفه وقف خاطرنشان کرد: وقف فقط به درآمدزایی و اجاره‌داری خلاصه نمی‌شود، بلکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا از عواید موقوفات در راستای رفع جهل، رفع فقر و گره‌گشایی از مشکلات جامعه استفاده شود.

عادل با اشاره به برنامه‌های آتی اوقاف قزوین گفت: سال گذشته در روز عید غدیر، ۱۱۰ دیگ غذا به نام امیرالمؤمنین(ع) در این استان اطعام شد و امسال این برنامه با توسعه چشمگیر به ۳۱۳ دیگ افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6842758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ابرهم IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      لطفا دست دلالان قمارباز را از بازار مسکن قطع فرمایید. مرسی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها