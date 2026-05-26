لزوم تدوین بسته حمایتی، عملیاتی برای کادر درمان در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای اجتماعی استان هرمزگان ظهار داشت: نگاه ما به حوزه سلامت باید نگاهی منزلتی باشد؛ چرا که حفظ منزلت کادر درمان و پزشکان، مقدمهای برای ایجاد تحول در ارائه خدمات و پایداری در این بخش است.
آشوری با تأکید بر اینکه تصمیمات باید از مرحله شعار به مرحله اجرا برسند، گفت: باید یک بسته حمایتی مشخص شامل مؤلفههای مختلف از جمله تأمین مسکن، تسهیلات مالیاتی و مشوقهای رفاهی تدوین شود تا به عنوان یک مدل ماندگاری، نیازهای کادر درمان را مرتفع سازد و نرخ ماندگاری نیروی انسانی متخصص در هرمزگان افزایش یابد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت بنگاههای اقتصادی استان، افزود: بخشی از درآمدهای حاصل از مسئولیتهای اجتماعی صنایع و بنگاههای اقتصادی مستقر در هرمزگان باید با رویکردی هدفمند به پشتیبانی از برنامههای حوزه سلامت اختصاص یابد تا برنامههای استانی، بدون دغدغههای مالی و بهصورت ساختارمند اجرایی شوند.
