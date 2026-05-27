عیسی بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیته امداد استان با همکاری مراکز نیکوکاری، خیران و مردم نیک‌اندیش طی دو روز گذشته اقدام به جمع‌آوری نذورات قربانی کرده است.

وی افزود: خوشبختانه تا پیش از عید سعید قربان بیش از ۴۵۰ رأس دام سبک، ۱۱ رأس دام سنگین و بیش از پنج تن مرغ به مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در سطح استان تحویل شده که توزیع آن از روز عید قربان میان نیازمندان آغاز می‌شود.

بابایی با اشاره به اولویت‌های توزیع گوشت قربانی گفت: این نذورات با اولویت بیماران صعب‌العلاج، خانواده‌های نیازمند، ایتام و اقشار کم‌برخوردار توزیع خواهد شد تا بخشی از مشکلات معیشتی این خانواده‌ها کاهش یابد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: امروز نیز هشتمین قربانگاه متمرکز نذورات قربانی با حضور نماینده ولی‌فقیه در گلستان، استاندار، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

وی افزود: در این قربانگاه ۱۲۵ رأس دام سبک که با عنایت و مشارکت نماینده ولی‌فقیه در گلستان تهیه شده بود، در مسجد جامع گلشن گرگان و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی ذبح شد و گوشت آن بین خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد.

بابائی با تأکید بر ادامه روند جمع‌آوری نذورات قربانی در روزهای آینده گفت: همکاران کمیته امداد امروز در میادین اصلی شهرها، ادارات و مراکز نیکوکاری حضور دارند و آمادگی دریافت بخشی از قربانی خیران برای توزیع میان نیازمندان را دارند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که شرایط تهیه و ذبح قربانی را ندارند نیز می‌توانند از طریق واریز وجوه نقدی در این امر خیر مشارکت کنند تا کمیته امداد به نیابت از آنان دام تهیه و پس از ذبح، گوشت آن را میان خانواده‌های محروم توزیع کند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به میزان نذورات سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۵۵ تا ۵۸ میلیارد تومان نذورات قربانی به صورت نقدی و غیرنقدی در استان جمع‌آوری شد و امسال پیش‌بینی ما این است که این رقم به بیش از ۷۵ میلیارد تومان برسد.

بابائی گفت: امید است با مشارکت گسترده مردم و خیران، عید قربان امسال نیز لبخند رضایت بر چهره خانواده‌های نیازمند و ایتام استان نقش ببندد.