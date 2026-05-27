به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سلیمانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست صمیمانه با جمعی از خبرنگاران، اصحاب رسانه و سردبیران رسانههای مستقل و حزبی استانهای سلیمانیه و حلبچه اقلیم کردستان عراق، با ابراز خرسندی از میزبانی این هیئت رسانهای اظهار کرد: به عنوان یک همکار و روزنامهنگار، حضور شما عزیزان را در استان کرمانشاه گرامی میدارم. واقعیت این است که در دنیای پیچیده امروز، رسانهها از نقش سنتی انتقال صرف خبر عبور کرده و به بخشی اثرگذار و جریانساز در فرآیند شکلگیری افکار عمومی، توسعه همکاریهای بینالمللی و تقویت ثبات منطقهای تبدیل شدهاند.
وی با راهبردی توصیف کردن مناسبات دو طرف افزود: رابطه جمهوری اسلامی ایران و به ویژه استان کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق، فراتر از یک همسایگی ساده جغرافیایی است؛ ما دارای ریشهها و پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم. مردم دو سوی مرز در روزهای سخت تاریخی آمیخته با رنجهای مشترک، از جمله جنایات و ظلمهای بیشمار رژیم بعث، برادرانه و خواهرانه در کنار یکدیگر ایستادند و این همدلی دیرینه، سرمایهای ماندگار و مایه افتخار ماست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تحلیل تحولات اخیر منطقه و تبیین اقتدار دفاعی کشور تصریح کرد: تحولات پرشتاب سیاسی و بحرانهای امنیتی نباید ما را از پیوندهای اصیل فرهنگی غافل کند. تحرکات اخیر به روشنی ثابت کرد که حضور مداخلهجویانه بیگانگان در منطقه، دستاوردی جز ناامنی و بیثباتی نداشته است. در تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقتدار و ایستادگی خیرهکننده ملت ایران، نیروهای مسلح و دولت به منصهظهور رسید و ضربات سنگینی به جبهه دشمن وارد شد که علیرغم سانسورهای شدید، ابعاد خسارات آنها قابل کتمان نیست.
سلیمانی به حرکت خودجوش و حماسی شهروندان در ماههای اخیر اشاره کرد و یادآور شد: در کنار اقتدار نظامی، مردم کشور و به ویژه استان کرمانشاه با دست گرفتن مدیریت میدان، نزدیک به ۹۰ شب انسجام و پایمردی ممتاز خود را در خیابانها به نمایش گذاشتند تا این پیام قاطع را به دشمنان ثبات منطقه برسانند که ایران مقتدر هرگز اجازه زورگویی و تعدی به هیچ قدرتی را نخواهد داد.
این مقام مسئول با تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی در حمایت از پیشرفت و ثبات سرزمینی عراق گفت: استانداری کرمانشاه مصرانه بر توسعه مناسبات مبتنی بر حسن همجواری، تعامل سازنده و توسعه مشترک پافشاری میکند. ما برای جایگاه فرهنگی و پیشینه تاریخی استان سلیمانیه احترام ویژهای قائلیم و معتقدیم ظرفیتهای کنونی در حوزههای تجاری، ترانزیتی، درمانی، گردشگری، دانشگاهی و فرهنگی قابلیت گسترش در سطوح بسیار وسیعتری را دارد که برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی میتواند نقطه آغاز این جهش باشد.
وی موقعیت ژئوپلیتیکی و زیرساختهای پایانهای کرمانشاه را یک فرصت طلایی برای بازرگانان عراقی دانست و بیان داشت: با توجه به عزم جزم مدیریتی در استان، از تمامی تجار، فعالان اقتصادی و بازرگانان اقلیم کردستان و سراسر کشور عراق دعوت میکنیم تا از فرصتهای بیبدیل مرزهای رسمی استان کرمانشاه برای جهش در تبادلات اقتصادی بهره ببرند. در این میان مسئولیت خبرنگاران دو طرف برای بازگو کردن مکرر دوستیها و خاطرات مشترک جهت خنثیسازی توطئه بیگانگان بسیار سنگین است و تداوم ارتباط رسانهای کرمانشاه و اقلیم، ضامن این پیوند خواهد بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در پایان سخنان خود با ادای احترام به مقام رئیسجمهور فقید عراق خاطرنشان ساخت: یاد و خاطره مرحوم جلال طالبانی (مام جلال) را گرامی میداریم؛ شخصیت برجستهای که نه تنها یک سیاستمدار هوشمند، بلکه نماد بارز و فراموشنشدنی پیوند عمیق و استراتژیک میان دو ملت ایران و کردستان عراق بود. حق تزلزلناپذیر مردم ما و شما پس از گذر از آن دوران سخت، دستیابی به رفاه، آرامش و امنیت پایدار است که این مهم با همافزایی نخبگان و رسانهها محقق میشود.
نظر شما