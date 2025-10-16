تأکید استاندار کرمانشاه بر گسترش روابط اقتصادی با عراق

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه صبح پنجشنبه در نشست با تجار و بازرگانان عراقی در محل نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و تولیدی استان کرمانشاه اظهار کرد: این نمایشگاه تنها بخشی از ظرفیتها و توانمندیهای استان را به نمایش گذاشته است و به دلیل محدودیت فضا، امکان حضور همه شرکتها فراهم نبود. وی افزود: در آینده این نمایشگاه با کیفیتی بالاتر و مشارکت گستردهتر در اقلیم کردستان و سایر مناطق عراق برگزار خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به دیدار اخیر خود با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: در این نشست بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری میان دو کشور تأکید شد. وی خاطرنشان کرد: با همکاریهای انجامشده و پیگیریهای مشترک، امیدواریم برخی مشکلات گمرکی و موانع تجاری میان ایران و عراق برطرف شود.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت توسعه ارتباطات اقتصادی و حملونقل میان دو کشور افزود: برنامهریزی برای سفر به اقلیم کردستان در دستور کار قرار دارد و موضوع راهاندازی خط پروازی کرمانشاه – سلیمانیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حبیبی گفت: تاجران عراقی میتوانند با اطمینان کامل به ایران سفر کنند و امنیت و آرامش آنان به طور کامل تضمین میشود. همچنین موضوع فعالسازی مرز «سازان» از طریق اقلیم کردستان عراق و اخذ مجوزهای لازم در حال پیگیری است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: برای تسهیل تردد با خودروهای شخصی میان دو کشور نیز مکاتبات و هماهنگیهای لازم با وزارت امور خارجه انجام شده تا مشکلات موجود در این زمینه برطرف شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد روابط اقتصادی، فرهنگی و امنیتی میان ایران و عراق بیش از پیش مستحکمتر شود و دیپلماسی اقتصادی میان دو کشور با جدیت و استمرار ادامه یابد.
