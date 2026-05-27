اسماعیل محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک عید سعید قربان اظهار کرد: همزمان با عید سعید قربان، عملیات پایش سلامت دامهای قربانی در سه مرحله پیش از کشتار، حین کشتار و پس از کشتار انجام شد.
وی بیان کرد: در این بازرسیها که بر روی ۱۷ راس بز و ۵ راس گوسفند صورت گرفت، کارشناسان بهداشتی ۱۰ مورد اصلاحیه لاشه و ۵ مورد ضبط قطعی اندامهای آلوده (مجموعاً ۱۵ مورد) را به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بهداشتی و شرعی ثبت کردند.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیّر عنوان کرد: این عملیات نظارتی با بهرهگیری از توان تخصصی دو اکیپ سیار و یک اکیپ ثابت انجام شد. هدف اصلی ما اطمینان از سلامت فرآوردههای خام دامی و جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام است.
وی همچنین بر ضرورت همکاری مستمر شهروندان و ذبحکنندگان با بازرسان بهداشتی جهت توزیع گوشت سالم و پاک تأکید کرد.
محمودی یادآور شد: این طرح نظارتی در شهر دیر با حضور حجتالاسلام حسینی امام جمعه دیر و جمعی از مسئولان شهرستانی همراه بود. همچنین در بخشهای آبدان و بردخون نیز بخشداران با حضور در محلهای ذبح، از نزدیک بر روند پایشهای بهداشتی و شرعی نظارت کردند.
وی افزود: شبکه دامپزشکی دییر همچون سنوات گذشته، با بسیج نیروها و تجهیزات، پایش دقیق مراحل ذبح را برای ارتقای امنیت غذایی جامعه در دستور کار قرار داده بود.
نظر شما