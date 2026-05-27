ذبح ۱۰ گوسفند به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان در لاهیجان و سیاهکل

سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک عید سعید قربان اظهار کرد: این اداره در راستای اجرای طرح «قرار دوازدهم» و نذر قربان، اقدام به ذبح ۱۰ رأس گوسفند به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان کرد.

وی با بیان اینکه تعداد ۳۵۰ بسته گوشت بین نیازمندان توزیع شده است، افزود: این اقدام خداپسندانه از محل عواید موقوفات و در راستای عمل به نیت خیر واقفان انجام شده است.

جوادپور با اشاره به اجرای نیات واقفان و ترویج فرهنگ احسان و کمک به محرومان تصریح کرد: گوشت قربانی پس از ذبح و بسته‌بندی، با رعایت کامل مسائل بهداشتی میان اقشار کم‌برخوردار و خانواده‌های نیازمند منطقه توزیع شد تا در ایام پربرکت عید قربان، بخشی از نیاز آنان تأمین شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در پایان با تأکید بر نقش موقوفات در حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه، خاطرنشان کرد: سنت حسنه وقف همواره زمینه‌ساز کمک به نیازمندان و تقویت روحیه همدلی در جامعه بوده است.