ذبح ۱۰ رأس دام و توزیع گوشت قربانی بین ۵۰۰ خانوار مددجویان خداآفرین

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قلی‌زاده روز چهارشنبه با اشاره به اجرای طرح «نذورات قربانی» اظهار کرد: در ایام عید سعید قربان و با هدف کمک به بهبود معیشت مددجویان، ۱۰ رأس دام سبک با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و نظارت شرعی ذبح شد.

وی افزود: ارزش ریالی این میزان نذورات حدود ۷ میلیارد ریال برآورد شده که از محل مشارکت‌های مردمی، خیرین و همچنین منابع نهادی تأمین اعتبار شده است.

رئیس کمیته امداد خداآفرین با اشاره به نحوه توزیع گوشت قربانی گفت: بر اساس اولویت‌سنجی انجام‌شده در بانک اطلاعاتی مددجویان، گوشت‌های تهیه‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن میان ۵۰۰ خانوار شناسایی‌شده از جامعه هدف توزیع شد.

قلی‌زاده با قدردانی از همراهی خیرین منطقه خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر پاسداشت سنت حسنه قربانی، گامی عملی برای تأمین بخشی از سبد غذایی خانوارهای نیازمند در شرایط اقتصادی کنونی است.

وی تأکید کرد: تمامی مراحل کشتار با نظارت کارشناسان شبکه دامپزشکی و ناظران شرعی انجام شد تا سلامت و کیفیت گوشت‌های توزیعی تضمین شود.

قلی‌زاده همچنین گفت: تجربه‌های حمایتی در خداآفرین نشان می‌دهد هر زمان ظرفیت‌های دولتی با توان نهادهای مردمی هم‌افزا شده، نتایج ملموس‌تری در بهبود وضعیت سفره نیازمندان به همراه داشته است.

گفتنی است شهرستان خداآفرین در شمال استان آذربایجان شرقی واقع شده و کمیته امداد امام خمینی(ره) در این شهرستان خدماتی در حوزه‌های اشتغال، مسکن و معیشت به مددجویان ارائه می‌دهد.