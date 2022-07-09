خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: روز دهم ماه ذی الحجه مصادف با عید قربان از بزرگ‌ترین عیدهای مسلمانان است؛ روزی که یادآور فداکاری و ایثار ابراهیم در راه رضای معبود و تسلیم و ایمان اسماعیل در قربانگاه عشق است.

مسلمانان جهان، عید قربان را از یک تا چهار روز جشن می‌گیرند، بهترین لباس‌های خود را می‌پوشند و پس از انجام دادن عبادت‌های مخصوص این روز، به دید و بازدید و شادمانی می‌پردازند.

اگرچه برگزار کردن مراسم قربانی بر زائران کعبه و در مراسم باشکوه حج واجب است، ولی بسیاری از مسلمانان در سراسر جهان در این روز، گوسفند، گاو یا شتری را به یاد سنت ابراهیم خلیل، قربانی و گوشت آن را میان همسایگان و مستمندان تقسیم می‌کنند.

در استان بوشهر نیز مردم هر ساله در این روز بزرگ در شهرها و روستاهای مختلف نذورات خود را در قالب قربانی گوسفند و گوساله انجام می‌دهند و گوشت قربانی را بین نیازمندان توزیع می‌کنند.

نظارت بهداشتی بر کشتار و همچنین توزیع مناسب گوشت نذری در بین مردم از مسائل بسیار مهمی است که با تلاش دستگاه‌هایی همچون دامپزشکی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و البته همکاری مردم شاهد بهترین عملکرد در این زمینه خواهیم بود.

فعالیت ۳۴ اکیپ نظارت بهداشتی و شرعی

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دامپزشکی به صورت ویژه نسبت به اجرای طرح نظارت و کنترل بهداشتی و شرعی بر دام‌های قربانی مردم اقدام می‌کند.

محمد مهدی سیمرونی از تجهیز و ساماندهی اکیپ‌های ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دام در روز عید قربان خبر داد و گفت: در این راستا مجموعه دامپزشکی استان بوشهر تمهیدات ویژه ای برای برگزاری مراسم عید قربان در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: در همین راستا ۳۴ اکیپ شامل ۱۱ اکیپ ثابت و ۲۳ اکیپ سیار با حضور ۱۱ دکتر دامپزشک، ۲۸ بازرس بهداشت گوشت و ۱۰ ناظر شرعی برای ذبح در کشتارگاه‌ها و نقاط تعیین شده در شهرستان‌ها برای ذبح دام مستقر شده و خدمات خود را رایگان ارائه می‌دهند.

ذبح دام در منازل و معابر ممنوع است

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به اینکه تیم‌های دامپزشکی از صبح روز در عید سعید قربان فعال هستند خاطرنشان کرد: ذبح دام قربانی در منازل و معابر ممنوع است و تقاضا می‌شود برای جلوگیری از انتشار بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان به خصوص بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو خودشان در منزل و معابر عمومی اقدام به ذبح دام نکنند.

وی با تاکید بر این نکته که مردم در هنگام آماده‌سازی گوشت حتماً از دست کش استفاده کرده و دست‌های خود را پس از استفاده با آب و صابون کافی شستشو کنند افزود: گوشت تهیه شده ۲۴ تا ۴۸ ساعت در دمای یخچال نگهداری و سپس به بخش فریزر منتقل کنند.

سیمرونی افزود: از مصرف گوشت و جگر خام اکیداً خودداری کرده و حتماً در زمان طبق بویژه جگر از مغز پخت بودن قبل مصرف اطمینان داشته باشند.

جمع‌آوری نذورات توسط بهزیستی بوشهر

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر اظهار داشت: در دهه ولایت امسال، پویشی تحت عنوان «عید تا عید» همزمان با شروع عید قربان تا عید غدیر با هدف جلب و جذب حداکثری مشارکت‌های مردمی در راستای ارتقا سطح کیفی تأمین نیازهای جامعه هدف نیازمند بهزیستی استان با استفاده از ظرفیت‌های مشارکتی خیرین، مؤسسات خیریه و مراکز مثبت زندگی تحت نظارت برگزار می‌شود.

حسین اسدی راد افزود: «پویش عید تا عید» از نوزدهم تیرماه لغایت بیست و هفتم همین ماه فعال شده است تا مردم خیر و خداجوی استان به ویژه حاجیان مشرف در سرزمین وحی و خانواده‌های گرامشان، بتوانند نذورات و قربانی‌های خود را با کمک بهزیستی و دیگر مؤسسات خیریه تحت نظارت به دست نیازمندان واقعی برسانند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت‌های خوب خیرین و همراهی همیشگی این بزرگواران در اجرای بهینه پویش‌های قبلی، خواهان مشارکت شایسته و ارزشمند خود در این پویش شدند و اضافه کرد: از اول سال جاری تاکنون سه پویش با عناوین مختلف و در مناسبت‌های خاص از جمله، پویش سین هشتم سخاوت ویژه فرزندان بهزیستی در ایام عید سال و پویش ضیافت مهربانی ویژه ماه مبارک رمضان و اکنون پویش عید تا عید خاص ایام دهه ولایت و امامت برگزار شده است که ماحصل بسیار ارزشمندی برای گروه‌های هدف تحت پوشش بهزیستی به همراه داشته است.

وی گفت: خیرین همیشه همراه می‌توانند وجوه نقد نذورات خود را از طریق پرداخت الکترونیکی برای تأمین کمک‌های معیشتی نیازمندان واریز کنند.

آمادگی کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر هم با تبریک عید سعید قربان اظهار داشت: در آستانه روز عید سعید قربان ۲۱۵ مرکز نیکوکاری و دفاتر کمیته امداد در سراسر استان بوشهر آماده دریافت نذورات گوشت قربانی و کمک‌های نقدی است.

محمد رضا میری اضافه کرد: از دو روش برای واریز مبلغ به کارت و یا شماره‌گیری کد دستوری امکان پرداخت نذورات نقدی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه نذورات بین خانواده‌های نیازمند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌شود افزود: اولویت توزیع نذورات با خانواده‌های پرجمعیت، سالمندان، بیماران و ایتام است.