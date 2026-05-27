همایش «ایران جوان بمان» در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر چهارشنبه در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سوم خرداد و شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، همچنین ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حریم امنیت کشور، به ویژه در وقایع اخیر، بر ضرورت پاسداشت رشادتهای آنان تأکید کرد.
مسلم سلیمانی با اشاره به اهمیت راهبردی «جوانی جمعیت» به عنوان یکی از مؤلفههای کلیدی قدرت ملی، اظهار کرد: روند کاهشی ازدواج و فرزندآوری، زنگ خطری جدی برای آینده کشور محسوب میشود و تمامی دستگاههای اجرایی، به ویژه نهادهای فرهنگی و آموزشی، باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.
سلیمانی افزود: همانگونه که در حیات فردی، وظایفی متوجه هر شهروند است، در عرصه اجتماعی نیز مسئولیتهایی در قبال نسلهای آتی بر عهده داریم، نظام تعلیم و تربیت و به طور خاص، معلمان به عنوان پیشگامان این حوزه، نقشی حیاتی در فرهنگسازی و تبیین اهمیت فرزندآوری ایفا میکنند و آینده دانشآموزان امروز، معماران فردای این سرزمین خواهند بود و هدایت صحیح آنان در این مسیر، تضمینکننده پویایی و بالندگی کشور در دهههای آتی است.
در پایان همایش از فرهنگیانی که در امر فرزندآوری نقش ایفا کردند، تقدیر به عمل آمد.
