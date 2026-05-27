الحاق ۲۰ شهر جدید به پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سومین جلسه پایش آمادگی الحاق ۲۰ شهر جدید به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور وزیر و معاونان توسعه مدیریت و منابع، بهداشت، درمان، آموزشی و جمعی از مدیران وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد.

در این نشست، معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها، انسجام مدیریتی، آموزش، استقرار نظام ارجاع و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها برای اجرای موفق این برنامه ملی تأکید کردند.

طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در این نشست با قدردانی از ورود جدی معاونت درمان به اجرای برنامه پزشکی خانواده، اظهار داشت: بخش اصلی تحول در برنامه پزشک خانواده در سطوح دو و سه درمانی اتفاق خواهد افتاد و اجرای موفق این برنامه نیازمند حضور فعال و مسئولانه همه مدیران دانشگاهی است.

وی همچنین بر اهمیت فراهم‌سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، آموزش مدیران و کارکنان، اطلاع‌رسانی عمومی و جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: ساماندهی حدود یک میلیارد مراجعه درمانی در کشور بدون همراهی همه بخش‌ها و بدون آموزش و فرهنگ‌سازی مستمر محقق نخواهد شد.

دانشگاه ها باید از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پوشش برنامه پزشکی خانواده استفاده کنند

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز با اشاره به تجربیات اجرایی دانشگاه‌ها گفت: استفاده از ظرفیت مراکز جامع سلامت موجود، استقرار تیم‌های بیشتر پزشکی در این مراکز و بهره‌گیری از نیروهای طرحی از مهم‌ترین راهکارهای تکمیل سریع‌تر سطح یک شهری است.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید از ظرفیت بخش خصوصی و مطب‌ها نیز با همکاری بیمه‌ها استفاده کنند تا پوشش برنامه با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود، افزود: ۱۰ تیم پایش میدانی تشکیل شده و این تیم‌ها علاوه بر ارزیابی دانشگاه‌ها، مأموریت دارند مشکلات اجرایی را در محل بررسی و برای رفع سریع موانع اقدام کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: تعامل مستمر میان دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های مختلف وزارت بهداشت، لازمه اجرای موفق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور است.

ارائه خدمت به مردم باید با حفظ کرامت صورت گیرد

سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار داشت: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای دانشگاه‌ها ارسال شده و تمامی فرآیندهای اجرایی باید بر اساس این اسناد دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت نظام ارجاع در سطوح دو و سه خاطرنشان کرد: صرف ارجاع بیمار کافی نیست و تمامی بیماران ارجاعی باید فرآیند نوبت‌گیری و دریافت خدمات را به‌صورت کامل طی کنند؛ این موضوع یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی برنامه خواهد بود.

رضوی همچنین بر راه‌اندازی مؤثر ایستگاه‌های ارجاع در مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: بیماران باید از زمان ورود به سطح دو و سه خدمات، به‌صورت منظم راهنمایی و هدایت شوند و فرآیند ارائه خدمت با حفظ کرامت مردم انجام شود.

نظم‌بخشی به حضور متخصصان، پیش‌نیاز موفقیت پزشکی خانواده در سطوح دو و سه است

علیرضا عسکری، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت اصلاح نظم ارائه خدمات در سطوح دو و سه گفت: اجرای موفق برنامه پزشکی خانواده مستلزم حضور تمام‌وقت و منظم متخصصان در مراکز درمانی برای ارائه خدمت است.

وی افزود: ایستگاه‌های ارجاع باید به‌صورت واقعی مسئول نظم‌بخشی، هدایت بیماران و مدیریت فرآیند حضور پزشکان و دریافت خدمات باشند.

عسکری همچنین بر اهمیت اعتمادسازی میان متخصصان و نظام سلامت تأکید کرد و گفت: پزشکان باید این برنامه را فرصتی برای ارتقای شأن حرفه‌ای و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی بدانند، نه صرفاً یک تکلیف اداری.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مدیران، مسئولان درمانی و تیم‌های اجرایی باید خود را ملزم به رعایت کامل مسیر نظام ارجاع بدانند تا اعتماد عمومی نسبت به اجرای عادلانه برنامه تقویت شود.

ستادهای اجرایی و هماهنگی استان‌ها باید فرآیند استقرار برنامه را تسریع کنند

بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز با اشاره به آغاز فاز نخست اجرایی برنامه از ۲۵ خرداد، گفت: فاز اول با مشارکت ۲۰ دانشگاه وارد مرحله اجرایی خواهد شد و الزامات این برنامه در قالب چک‌لیست‌های تخصصی به دانشگاه‌ها و ستادهای اجرایی استان‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: از دهم اردیبهشت‌، ۱۰ تیم پایش متشکل از نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر، معاونت‌های بهداشت، درمان و توسعه، مرکز فناوری اطلاعات و سایر بخش‌های مرتبط برای ارزیابی میدانی دانشگاه‌های پیشگام اعزام شده اند تا روند آماده‌سازی و اجرای برنامه را از نزدیک بررسی کنند. تاکنون ۴ دانشگاه پایش شده‌اند و این روند با سرعت ادامه دارد.

فرخی، همچنین از آغاز فاز دوم برنامه از ۲۵ تیرماه خبر داد و تصریح کرد: ابلاغ‌های مربوط به ۲۰ دانشگاه مرحله دوم نیز آماده شده و دانشگاه‌ها باید از نیمه اردیبهشت فرآیند فراهم‌سازی و استقرار را آغاز می‌کردند. استمرار جلسات هماهنگی با دانشگاه‌های منتخب و ایجاد انسجام در اجرای برنامه، یکی از الزامات موفقیت طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.