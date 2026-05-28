۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

علت قطع و افت فشار آب در برخی نقاط کاشان اعلام شد

کاشان - مدیر روابط عمومی آبفای کاشان گفت: حادثه در بخشی از تاسیسات باعث قطع و افت فشار آب در برخی از نقاط شهرستان بود.

مهدی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افت فشار و قطع آب در برخی از نقاط شهرستان کاشان اظهار کرد: مناطقی در محدوده بلوار صنعت، فاز دو ناجی آباد و محدوده میدان پلیس شامگاه چهارشنبه بیشتر دچار افت فشار و قطع آب شد.

وی ابراز کرد: مشکل ایجاد شده به دلیل بروز نقص فنی و حادثه در بخشی از تاسیسات بوده است.

مدیر روابط عمومی آبفای کاشان تصریح کرد: با اقدام فوری عوامل مربوطه مشکل مرتفع شده و وضعیت شبکه به حالت عادی برگشت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرما لازم است همشهریان کاشان در مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6842938

