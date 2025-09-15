به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان با محوریت پروژه مهر ضمن اشاره به شعار «توسعه عدالت آموزشی برای ایران و برای مدرسه»، گفت: تنگستان آماده استقبال از سال تحصیلی جدید است.

فرماندار تنگستان با تاکید بر ایجاد فضایی با نشاط در مدارس، ادامه داد: نیاز است تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در جهت ایجاد محیطی شاد و سلامت در مدارس شهرستان تمهیدات لازم را داشته باشند.

سلیمانی بر کنترل عبور مرور دانش آموزان توسط پلیس راهور تاکید کرد و اضافه کرد: شهرداران و دهیاران با همکاری پلیس راهور، با خط کشی عابر پیاده، نصب علائم، بهسازی مسیر و غیره محیطی امن را برای عبور و مرور دانش آموزان ایجاد کنند.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان اظهار داشت: ادارات آب و برق در جهت رفاه حال دانش آموزان برنامه‌ریزی های لازم را اتخاذ دهند تا قطعی برق و اب در مدارس نداشته باشم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان تنگستان در بخش مرکزی و هم در بخش دلوار با کمبود معلم مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: مدیران آموزش و پرورش با همکاری اداره کل خود، در بحث معلمان مدیریت کنند تا کلاسی بدون معلم نماند.