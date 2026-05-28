جهش صادرات کیوی و مرکبات در مازندران

اسداله تیموری یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد واحد قرنطینه گیاهی بندرامیرآباد اظهار کرد: در این مدت، صادرات کیوی با افزایش ۳۰۸ درصدی و صادرات مرکبات با رشد ۱۹۳ درصدی همراه بوده که نشان‌دهنده توانمندی تولیدکنندگان مازندرانی در عرضه محصولات باکیفیت به بازارهای بین‌المللی است.

وی افزود: برای صادرات محصولاتی همچون کیوی، پسته و کاهو آیسبرگ، ۸۳ فقره گواهی بهداشتی گیاهی به وزن یک هزار و ۸۳۱ تن صادر شده که این محموله‌ها عمدتاً به کشورهای روسیه، ازبکستان و قزاقستان ارسال شده‌اند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه مجموعاً ۶۰۳ فقره گواهی بهداشتی گیاهی برای صادرات محصولات کشاورزی صادر شده، تصریح کرد: این گواهی‌ها شامل ۵۰۹ تن برگ توتون، ۱۳۴ تن نارنگی، ۹۳۰ تن پرتقال و ۱۱ هزار و ۴۴۹ تن کیوی است.

تیموری یانسری در ادامه به عملکرد وارداتی بندرامیرآباد نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت، بازدید و صدور مجوز تخلیه برای ۹۶ فروند کشتی به وزن ۳۱۱ هزار تن انجام شد. همچنین ۱۴۸۲ سند ترخیص گمرکی برای محموله‌های وارداتی شامل کالاهای اساسی نظیر ۳۴ هزار تن گندم، یک میلیون و ۳۷۲ هزار تن جو و ۹۲۱ هزار تن ذرت صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع، بازدید و صدور مجوز تخلیه برای ۷۳۳ فروند کشتی به تناژ ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار تن انجام شده که این آمار بیانگر جایگاه راهبردی بندر امیرآباد در لجستیک و تجارت محصولات کشاورزی کشور است.