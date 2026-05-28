به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، شهین یاراحمدی، دانشیار غدد و متابولیسم وزارت بهداشت، رئیس اداره غدد و متابولیک و مدیر و طراح برنامه کشوری غربالگری نوزادان، گفت: ۲۵ مه (۴ خرداد) هر سال به عنوان «روز جهانی تیروئید» و هفته منتهی به آن به عنوان «هفته اطلاعرسانی تیروئید» نامگذاری شده است؛ مناسبتی که با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره بیماریهای تیروئید، پیشگیری و درمان بهموقع برگزار میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای جهانی، بیش از ۷۵۰ میلیون نفر در جهان به نوعی از اختلالات تیروئید مبتلا هستند، افزود: بخش زیادی از بیماران از بیماری خود اطلاع ندارند؛ در ایران نیز کمکاری تیروئید، بهویژه در نوزادان و زنان، از مشکلات مهم حوزه سلامت به شمار میرود.
یاراحمدی خاطرنشان کرد: غده تیروئید نقش مهمی در تنظیم متابولیسم، رشد مغز، سلامت قلب، عملکرد عضلات و سلامت روان دارد و اختلال در عملکرد آن میتواند منجر به بروز علائمی مانند خستگی مزمن، تغییرات وزن، اضطراب، افسردگی، تپش قلب و مشکلات حافظه شود.
وی از کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید، گواتر، ندولها و سرطان تیروئید به عنوان مهمترین بیماریهای این غده یاد کرد و گفت: کارشناسان بر اهمیت آزمایشهای دورهای، بهویژه در گروههای پرخطر از جمله زنان باردار، سالمندان، بیماران دارای سابقه خانوادگی و نوزادان تأکید دارند.
یاراحمدی تاکید کرد: اجرای برنامه غربالگری نوزادان در کشور، نقش مؤثری در پیشگیری از عقبماندگی ذهنی ناشی از کمکاری مادرزادی تیروئید داشته و از موفقترین برنامههای سلامت کشور محسوب میشود.
دانشیار معاونت بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: متخصصان هشدار دادهاند که اختلالات تیروئید میتواند با بیماریهای قلبی و مشکلات روانی ارتباط مستقیم داشته باشد و تشخیص دیرهنگام آن، عوارض جدی برای بیماران ایجاد کند.
وی در پایان تاکید کرد: بر اساس برنامه های وزارت بهداشت، تأمین یُد کافی از طریق مصرف نمک یُددار، توجه به علائم هشداردهنده و انجام غربالگری در گروههای پرخطر از مهمترین راهکارهای پیشگیری و کنترل بیماریهای تیروئید است.
