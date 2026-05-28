انطباق ۸۹ درصدی محصولات آرایشی و بهداشتی با استانداردها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه، با اشاره به حجم گسترده بازرسیها در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۲۲ هزار محصول مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که خوشبختانه ۸۹ درصد این فرآوردهها کاملاً با ضوابط سازمان غذا و دارو منطبق بودند. ۸ درصد عدم انطباقها مربوط به حوزه برچسبگذاری و تنها ۳ درصد مربوط به موارد آزمایشگاهی بود که نشان دهنده امنیت بالای محصولات آرایشی و بهداشتی است.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای سطح دانش فنی در بدنه نظارتی کشور، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵، برنامههای آموزشی فشرده و مستمری برای کارشناسان سراسر کشور پیشبینی شده است تا با بهروزآوری دانش تخصصی، زمینه ارتقای کیفیت نظارتها و تحلیلهای آماری در سطح معاونتهای استانی فراهم شود.
مدیرکل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی از آغاز دور جدید پایشهای استانی خبر داد و افزود: امسال پایش دورهای معاونتهایی که دارای تفویض اختیار هستند با رویکردی جدید انجام میشود. اولویت بازرسیهای حضوری ما با مناطقی است که در سالهای گذشته مورد پایش قرار نگرفتهاند تا نظارت حاکمیتی در سراسر کشور یکپارچه شود.
آلبویه همچنین به موضوع چابکسازی فرآیندها اشاره کرد و گفت: بازنگری در دستورالعملها و بخشنامههای صادر شده با هدف حذف بروکراسیهای زائد و تسریع در امور تولیدکنندگان و واردکنندگان در دستور کار قطعی اداره کل قرار دارد تا فرآیندهای جاری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ با صدور بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ کد IRC، گام بزرگی در شناسنامهدار کردن محصولات برداشته شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ با همکاری معاونتها، نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری نیز به همین ترتیب نظاممند شده و گزارشهای دقیق ایمنی و بهداشتی از این مراکز استخراج شود.
