دستگیری دو متهم متواری در پرونده نزاع خیابانی منجر به کما در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیداکبر عربی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر از متهمان متواری پرونده نزاع خیابانی خبر داد که در نتیجه آن، فرد مضروب دچار شکستگی کامل جمجمه و به کما رفت.

فرمانده انتظامی پیشوا، اظهار داشت: متعاقب وقوع یک فقره نزاع خیابانی که به دلیل اختلافات قبلی رخ داد، متهمان با استفاده از قمه و چاقو اقدام به ضرب و جرح شدید یک شهروند کردند. شدت جراحات وارده به حدی بود که منجر به شکستن کامل جمجمه و به کما رفتن مضروب‌علیه شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان پیشوا قرار گرفت و متهمان که پس از وقوع جرم متواری شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند.

سرهنگ عربی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه دو تن از متهمان فراری این پرونده را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند. متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی به بزه انتسابی خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی پیشوا در پایان با هشدار به مجرمان سابقه‌دار و اخلالگران نظم عمومی تأکید کرد: پلیس شهرستان با قاطعیت تمام و بدون هرگونه اغماضی با کسانی که با اعمال خشونت‌آمیز، امنیت و آرامش شهروندان را بر هم بزنند، برخورد قانونی خواهد کرد و احدی از تعقیب و مجازات مصون نخواهد بود.