۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

برگزاری نشست علمی درباره بی‌کیفرمانی جنایتکاران بین‌المللی

نشست علمی «بازاندیشی در پارادایم پاسخگویی بین‌المللی؛ ارزیابی انطباق‌پذیری حقوق بشردوستانه در مواجهه با پدیده بی‌کیفرمانی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علوم قضایی ایران با همکاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نشست علمی «بازاندیشی در پارادایم پاسخگویی بین‌المللی؛ ارزیابی انطباق‌پذیری حقوق بشردوستانه در مواجهه با پدیده بی‌کیفرمانی» را برگزار می‌کند.

در این نشست علمی موضوع «بی‌کیفرمانی جنایتکاران بین‌المللی؛ علل و پیامدها» با حضور محمدعلی اردبیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص «ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌های موجود» سخنرانی خواهد کرد.

این نشست روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه در ساعت ۱۱ و ۱۷ و به صورت مجازی در بستر الوکام برگزار می‌شود.

کد مطلب 6843066
زهرا سیفی

