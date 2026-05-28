به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نقشهبرداری با صدور بیانیهای اعلام کرد: از دو سال پیش، روز هفتم خرداد به عنوان روز ملی نقشهبرداری در تقویم رسمی کشور به ثبت رسیده است. این نامگذاری به پیشنهاد سازمان نقشه برداری کشور و با تصویب شورای فرهنگ عمومی انجام شده است.
این شورا با بررسی روزهای مختلف پیشنهادی، با توجه به نقش سازمان نقشه برداری کشور به عنوان عالیترین نهاد حاکمیتی و تخصصی در حوزه تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، سالگرد تأسیس این سازمان (هفتم خرداد) را به عنوان روز نقشه برداری تصویب نمود.
سازمان نقشه برداری کشور با فراهم نمودن بستری جهت به اشتراک گذاری لایه های اطلاعات مکانی دستگاههای سراسر کشور، نقش مهمی در حکمرانی داده مبنا ایفا میکند. زیرساخت دادههای مکانی به تمام نهادهای تصمیم ساز کمک میکند به جای دادههای محدود و بعضاً نادرست، از یک سیستم استاندارد و امن برای تصمیم گیری استفاده کنند. به علاوه، این بستر با کاهش هزینهها از موازیکاری دستگاهها جلوگیری میکند.
خودکفایی در تولید چارتهای دریایی، از دیگر فعالیتهای مهم سازمان نقشه برداری کشور میباشد که سالانه بیش از صد هزار چارت ناوبری الکترونیکی دریایی را بدون وابستگی به کشورهای خارجی تولید و به روز رسانی میکند.
این اقدام علاوه بر ایمنی کشتیرانی، امنیت ملی و استقلال راهبردی، در توسعه اقتصاد دریامحور نقش به سزایی دارد. این فعالیت که با آخرین استانداردهای روز دنیا انجام میشود، علاوه بر درآمدزایی سالانه یک میلیون دلار و انباشت پنج میلیون دلار، جایگاه ژئوپلتیک ایران را نیز ارتقاء بخشیده است.
از دیگر فعالیت های بسیار حائز اهمیت این سازمان تولید نقشهها و سامانه پایش فرونشست زمین میباشد که از ابتدای دهه هشتاد با بررسیهای دقیق میدانی و محاسبات تصاویر ماهوارهای انجام میشود و نتایج حاصل، به صورت مستمر در اختیار دستگاه های متولی قرار میگیرد.
این سازمان که زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد، با دارا بودن حدود ۶ میلیون نقشه و عکس هوایی از هفت دهه گذشته، آرشیو ملی داده های مکانی کشور نیز محسوب میشود.
از دیگر وظایف و مأموریتهای سازمان نقشه برداری کشور میتوان به مشارکت در تدوین و ابلاغ دستورالعملهای نظام فنی و اجرایی کشور و نظارت بر فعالیتهای تولید نقشه و اطلاعات مکانی، نظارت و راهبری تصویربرداری پوششی پروژههای کلان کشور، تولید اطلسهای ملی و... اشاره کرد.
صیدایی، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور نیز با صدور پیامی روز نقشه برداری را گرامی داشته و این روز را مناسبتی دانستند که با تلاشهای بیوقفهی متخصصان حوزه نقشه و اطلاعات مکانی و نگاه دقیق و آگاهانه آنان، پایهی توسعه، مدیریت منابع و پیشرفت کشور شکل میگیرد. ایشان تصریح نمودند با تلاشهای همکاران سازمان نقشهبرداری کشور و تمامی فعالان این حوزه در سراسر کشور و با تکیه بر دانش روز و فناوریهای نوین، محصولات و خدمات دقیق و کاربردی در این عرصه تهیه و ارائه میشود.
وی ضمن ارج نهادن به زحمات دستاندرکاران و فعالان این حوزه در بخش دولتی و خصوصی و جامعه دانشگاهی، این روز را فرصتی مناسب برای یادآوری اهمیت نقش حیاتی نقشهبرداری در تحقق اهداف ملی و توسعهی پایدار کشور دانسته و ابراز امیدواری نمودند با تداوم تلاشهای خود و هم افزایی بیش از پیش، گامهای بلندتری در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور برداشته شود.
