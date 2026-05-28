به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح پنجشنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دشتستان اظهار کرد: حضور پر شور مردم در تجمعات شبانه اقتدار متاثر و ریشه در این تاریخ ضد استعماری دشتستان دارد، این مبارزان امروز، فرزندان همان مبارزان دیروز هستند.

وی با بیان جملاتی از بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی (ره) به تشریح تاثیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پرداخت و تاکید کرد: ضامن دوام و بقای این نظام، فرهنگ ایثار و شهادت است که امام خمینی (ره) آن را نهادینه کرد.

فرماندار دشتستان ایران اسلامی را پیروز مسلم و واقعی جنگ رمضان دانست و بیان داشت: یکی از دستاوردهای مهم این جنگ، اتحاد قوی و ناگسستنی بین ارکان مختلف نظام و مردم است.

دشتی ادامه داد: ترویج آرمان‌های شهدا و برپایی یادواره‌ها از وظایف اصلی ما به‌شمار می‌آید و باید این آرمان‌ها را به نسل‌های جوان در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت منتقل ‌کنیم.

ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت

فرماندار دشتستان با بیان اینکه نامگذاری میادین و خیابان‌ها به نام شهدا زینت بخش معابر و خیابان های شهر می شوند، افزود: ما هرچه داریم مرهون و مدیون شهدا و ایثار گران است و مزین کردن معابر و میادین شهر به نام شهدا با حفظ شان و منزلت آنها موجب عزت و سربلندی ایران اسلامی و جاوید ماندن این رشادت‌ها می‌شود.

وی در رابطه با نقش آموزش پرورش در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامع نهادینه شود و یکی از راه‌های اساسی و اصلی این ترویج مدارس هستند که مربیان و دبیران می‌توانند در این حوزه پیشرو و تاثیر گذار بر نسل سوم و چهارم انقلاب باشند.

دشتی خواستار برنامه ریزی دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا یا حضور خانواده شهدا در مدارس و دیدار با دانش آموزان جهت ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت میان دانش‌آموزان توسط آموزش و پرورش شهرستان شد .