به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی روز پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری جشنواره توت با تاکید بر جایگاه ویژه شهرستان هوراند در حوزه کشاورزی اظهار کرد: با عنایت به اینکه هوراند رتبه نخست تولید محصول توت سفید در سطح استان آذربایجان‌شرقی را داراست برنامه‌ریزی‌های لازم جهت برگزاری دومین دوره جشنواره توت در تاریخ ۲۱ خردادماه امسال صورت گرفته است.

فرماندار هوراند با اشاره به اهمیت راهبردی این رویداد در توسعه منطقه تصریح کرد: برگزاری جشنواره توت نه تنها محملی برای معرفی محصول استراتژیک منطقه است بلکه بستری کارآمد جهت شناسایی، معرفی و بهره‌برداری از سایر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه شهرستان در حوزه‌های گردشگری و اقتصادی به شمار می‌رود.

ابراهیمی افزود: بهره‌گیری از فرصت برگزاری این جشنواره می‌تواند ضمن ارتقای برند تجاری محصول توت هوراند گام موثری در حمایت از باغداران، جذب سرمایه‌گذاران و در نهایت تقویت معیشت و اقتصاد جوامع محلی منطقه ایفا نماید.