صادق نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت سنگین تگرگ به باغات شبستر اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان و ظرفیتهای موجود در کنار کشاورزان و باغداران خسارتدیده خواهد بود و تمامی تلاش خود را برای پیگیری، جبران خسارات و حمایت از بهرهبرداران بخش کشاورزی به کار خواهد گرفت.
وی با اشاره به شدت خسارات ناشی از بارش تگرگ در برخی مناطق باغی شهرستان شبستر افزود: کارشناسان جهاد کشاورزی از نخستین ساعات وقوع این حادثه در مناطق آسیبدیده حضور یافته و در حال ارزیابی میزان خسارات وارده به باغات هستند تا اقدامات لازم برای حمایت از باغداران در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
نادری از باغداران خواست با وجود خسارات وارد شده، باغات خود را رها نکنند و گفت: انجام عملیات تغذیه مناسب، محلولپاشی، هرس اصولی و اقدامات لازم برای ریکاوری و احیای باغات، نقش بسیار مهمی در حفظ بارآوری درختان برای سالهای آینده دارد و بیتوجهی به این موضوع میتواند خسارات بیشتری را در پی داشته باشد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت استفاده از روشهای نوین پیشگیری از خسارات جوی تأکید کرد و افزود: تجهیز باغات به سامانهها و دستگاههای ضدتگرگ میتواند تا حد زیادی از بروز خسارات سنگین جلوگیری کند و سازمان جهاد کشاورزی برای اعطای تسهیلات مرتبط با خرید و نصب این تجهیزات هیچ محدودیتی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه بیمه محصولات کشاورزی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و افزایش آمادگی باغداران در برابر حوادث طبیعی از مهمترین راهکارهای کاهش آسیبپذیری بخش کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی و حوادث غیرمترقبه است.
نظر شما