هشدار زرد هواشناسی برای قم صادر شد/ وزش باد شدید و گردوخاک تا شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل تازهترین نقشههای پیشبینی و دادههای هواشناسی، شرایط جوی استان قم از عصر امروز پنجشنبه تحت تأثیر فعالیت سامانه همرفتی سطحی و افزایش تغییرات فشار قرار میگیرد و پیامد آن وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در نقاط مختلف استان خواهد بود.
مطابق پیشبینیهای انجام شده، این سامانه جوی تا اواخر وقت روز شنبه در سطح استان فعال خواهد بود و تمامی مناطق قم را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر همین اساس، آسمان استان طی امروز پنجشنبه و فردا جمعه به صورت قسمتی تا نیمهابری پیشبینی شده و در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد با گردوخاک همراه میشود.
همچنین بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد در پی افزایش سرعت وزش باد، احتمال کاهش موقت کیفیت هوا و افت دید افقی در برخی نقاط دور از انتظار نخواهد بود.
روند دما تا جمعه افزایشی است
بر پایه تحلیل نقشههای پیشیابی، تغییرات دمایی در استان قم تا پایان روز جمعه روند افزایشی خواهد داشت و دمای هوا نسبت به روزهای گذشته افزایش مییابد.
در ادامه این گزارش آمده است: روز شنبه آسمان استان صاف پیشبینی میشود اما وزش باد شدید در برخی ساعات همچنان ادامه خواهد داشت و وقوع گردوخاک در برخی مناطق محتمل است.
بررسیها حاکی از آن است که از روز شنبه روند کاهش دما در استان آغاز میشود و دمای هوا در مقایسه با روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش نسبی خواهد داشت.
ادارهکل هواشناسی استان قم در هشدار سطح زرد شماره ۱۶ که تاریخ پنجم خردادماه صادر شده اعلام کرده است: فعالیت این سامانه جوی از بعدازظهر پنجشنبه هفتم خرداد آغاز میشود و تا اواخر وقت شنبه نهم خرداد ادامه خواهد داشت.
همه مناطق قم تحت تأثیر سامانه جوی قرار میگیرند
طبق اعلام هواشناسی، محدوده اثر این سامانه تمامی مناطق استان قم را در بر میگیرد و پیشبینی میشود وزش باد شدید و گردوخاک در ساعات مختلف شدت و ضعف داشته باشد.
بر اساس این گزارش، شرایط جوی پیشبینی شده میتواند در برخی ساعات موجب اختلال موقت در تردد و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد شود.
نظر شما