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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

هشدار زرد هواشناسی در یزد؛تداوم وزش باد شدید و گردوغبار تا ظهر سه‌شنبه

هشدار زرد هواشناسی در یزد؛تداوم وزش باد شدید و گردوغبار تا ظهر سه‌شنبه

یزد _ کارشناس هواشناسی استان یزد از پیش‌بینی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوغبار از اواخر وقت یکشنبه تا ظهر سه‌شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جوادی، با اشاره به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: از اواخر وقت امروز تا ظهر سه‌شنبه وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این بازه زمانی احتمال خیزش گردوخاک و همچنین نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی مناطق شود.

جوادی ادامه داد: در همین ارتباط هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ صادر شده که از اواخر روز یکشنبه فعال شده و تا ظهر روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان یزد همچنین درباره روند دمایی استان گفت: با شمالی شدن جریانات جوی در روز دوشنبه، کاهش موقتی دما پیش‌بینی می‌شود، اما در ادامه تا پایان هفته روند افزایش دما مورد انتظار است.

کد مطلب 6853031

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