به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جوادی، با اشاره به تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: از اواخر وقت امروز تا ظهر سه‌شنبه وزش باد نسبتاً شدید و در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این بازه زمانی احتمال خیزش گردوخاک و همچنین نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در برخی مناطق شود.

جوادی ادامه داد: در همین ارتباط هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۷ صادر شده که از اواخر روز یکشنبه فعال شده و تا ظهر روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان یزد همچنین درباره روند دمایی استان گفت: با شمالی شدن جریانات جوی در روز دوشنبه، کاهش موقتی دما پیش‌بینی می‌شود، اما در ادامه تا پایان هفته روند افزایش دما مورد انتظار است.