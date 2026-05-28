۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

گرگان خنک‌ترین شهر گلستان شد؛ دمای اینچه‌برون به ۳۵ درجه رسید

گرگان-بررسی آخرین داده‌های هواشناسی گلستان نشان می‌دهد گرگان با ثبت دمای ۱۵ درجه خنک‌ترین شهر و اینچه‌برون نیز روز گذشته با دمای ۳۵ درجه گرم‌ترین نقطه گلستان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز پنجشنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۵، نوسانات دمایی در نقاط مختلف استان ادامه دارد و اختلاف دمای قابل توجهی میان مناطق شمالی و مرکزی استان ثبت شده است.

طبق این گزارش، گرگان صبح امروز با ثبت حداقل دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان بود و پیش‌بینی می‌شود دمای هوای این شهر در گرم‌ترین ساعات روز به ۳۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین اینچه‌برون با ثبت دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین شهرستان گلستان اعلام شد.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای ثبت شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان در صبح امروز به این شرح است.

اینچه‌برون ۱۸ درجه، بندرگز ۱۹ درجه، بندرترکمن ۱۸ درجه، علی‌آبادکتول ۱۶ درجه، کلاله ۱۶ درجه، گنبدکاووس ۱۸ درجه، مراوه‌تپه ۱۹ درجه، مینودشت ۲۰ درجه و هاشم‌آباد ۱۶ درجه سانتی‌گراد.

داده‌های هواشناسی همچنین نشان می‌دهد روند افزایش نسبی دما در برخی مناطق استان طی ساعات آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6843235

