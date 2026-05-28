«بی نقاب» روزبه بمانی تماشایی شد؛ ترانه ای برای «بیست و یک»

به گزارش خبرنگار مهر، «بی نقاب» عنوان تازهترین نماهنگ منتشر شده با ترانه و خوانندگی روزبه بمانی است که طی روزهای گذشته در قالب موسیقی تیتراژ سریال «بیست و یک» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
روزبه بمانی ترانهسرا و خواننده، حامد حسینی موسیقی، بهروز میرزایی نوازنده گیتار، یاسین آران نوازنده ویولن و ویولا، ایمان احمدزاده میکس و مستر و مصطفی گرمان طراح گرافیک بخشی از عوامل اجرایی این نماهنگ را تشکیل میدهند.
بهنام بهزادی که پیش از این چهار فیلم سینمایی «تنها دو بار زندگی میکنیم»، «قاعده تصادف»، «وارونگی» و «من میترسم» را در کارنامه خود ثبت کرده است، این بار و پس از ۵ سال دوری از قاب سینما با ساخت سریال «بیست و یک» به این عرصه بازگشته است.
در سریال «بیست و یک» که بهنام بهزادی کارگردانی آن را بر عهده گرفته، تا کنون حضور سعید آقاخانی و مهدی حسینینیا به عنوان ۲ نفر از بازیگران اصلی قطعی شده است. همچنین مسعود خاکباز نگارش این سریال در ژانر پلیسی معمایی را بر عهده دارد.
تهیهکنندگی این سریال ۱۲ قسمتی که در شبکه نمایش خانگی پخش میشود، بر عهده حسن علیزاده و میثم نورانی است.
