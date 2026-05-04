مروری بر چند تک آهنگ اردیبهشتی؛ فعلا از کنسرت خبری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز جنگ تحمیلی رمضان شرایطی به وجود آمد تا فعالان عرصه فرهنگ و هنر عملا فعالیت های متداول و مستمر خود در عرصه های اجرایی را به طور کامل و در یک شرایط اجتناب ناپذیر متوقف کنند. به واسطه حملات ناجوانمردانه دشمن به شهرها و مراکز غیرنظامی، فضایی ایجاد شد که ماجرای برگزاری کنسرت ها و اجراهای زنده نمایشی عملا تعطیل شدند؛ مسیری که به مرور در حوزه تئاتر کمرنگ تر بود اما به واسطه تلاش اهالی نمایش و شرایطی که شکل گرفت چرخه فعالیت تماشاخانه ها فعلا آغاز شده و مخاطبان این حوزه می توانند از برکات آن چه در حوزه تئاتر رخ می دهد، بهره مند شوند.

اما ماجرای موسیقی قدری پیچیده تر از این حرفهاست و بنا به ملاحظات و ابعاد متفاوتی که در موضوع برگزاری کنسرت ها مطرح است، فعلا از اجراهای زنده به غیر از مواردی خاص و بسیار انگشت شمار خبری نیست و فعالان این حوزه ترجیح می دهند تا «زمان» و «شرایط» تعیین کننده برگزار شدن یا برگزار نشدن کنسرت که از اوایل زمستان سال گذشته به واسطه اتفاقات هجدهم و نوزدهم دی به طور کامل متوقف شد، باشد. گرچه زمزمه هایی برای فعال شدن چرخه کنسرت ها مطرح شده اما به دلیل اینکه فضای کلی کشور در چارچوب «صلح پایدار» قرار نگرفته هنوز نمی توان به صورت قطعی از اسامی خوانندگان و گروه هایی که مایل به برگزاری کنسرت هستند، نامی برد.

البته آنچه درباره موسیقی روایت شد، مروری اجمالی به ابعاد برگزاری کنسرت ها در ایران است، چرا که فرآیند برگزاری کنسرت طی روزهای گذشته بعضا با فشارهای غیرمنصفانه در حوزه های مختلف رسانه ای روبه‌رو شده که می تواند در بخش های مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. اما هرچه هست باید منتظر ماند و دید کدام گروه یا خواننده در شرایط حساس کنونی جامعه پیش قراول برگزاری کنسرت ها می شود. چارچوبی که در این مدت متمرکز بر تولید تک آهنگ ها در حوزه های مختلف به ویژه آثار ملی میهنی است و عمده مطالب منتشر شده در رسانه ها نیز پیرامون حوزه موسیقی روی این موضوع متمرکز هستند. باید منتظر روزهای آینده ماند و دید که آن چه در حوزه فعالیت های موسیقایی شکل خواهد گرفت، روی چه مداری است.

به هر ترتیب آنچه می خوانید مروری اجمالی به فرآیند تولید چند تک آهنگ از اول اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون است که در قالب های مختلف در دسترس مخاطبان قرار گرفته اند.

علیرضا افتخاری ؛ تقدیم «شوق تماشا» به مادران شهدا

تازه ترین تک آهنگ تولید شده از سوی علیرضا افتخاری خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی با ادای احترام به مادران شهدا در قالب بخشی از موسیقی سریال «مادران» با شعری از محمدمهدی سیار و موسیقی امیر حقیقت پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

سریال «مادران» به کارگردانی مسعود دهنوی روایت‌هایی مادرانه دارد که بر اساس تحقیق درباره چند مادر شهید از اقوام و ادیان مختلف از جمله مادر شهید اهل سنت، مادر شهید مسیحی و مادران شهدای دفاع مقدس اخیر طراحی و تولید شده است.

این سریال به صورت اپیزودیک ساخته شده که در هر اپیزود بازیگران مختلفی حضور دارند و نقش مادر شهید را در همه اپیزودها رویا افشار بازی می‌کند. هر قسمت از این سریال به روایت‌هایی از دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه می‌پردازد.

روزبه بمانی؛ «تفنگ گریه می کنه» برای شهدای میناب

روزبه بمانی از خوانندگان موسیقی پاپ کشورمان نیز به مناسبت شهادت مظلومانه دانش آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب تک آهنگی به نام «تفنگ گریه می کنه» را پیش روی مخاطبان قرار داد.

روزبه بمانی ترانه سرا و خواننده، حامد حسینی آهنگساز، امیر قاسمیان نوازنده کمانچه، محمد شکاری نوازنده گیتار، یاسین آران نوازند ویولن و ویولا، لیلا اصفهانی آوا، آرتین ولی اللهی مدیر تولید، بنیامین اثباتی تهیه کننده، هادی نجفی ضبط، ایمان احمدزاده میکس و مسترینگ گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

محمود صالحی؛ برای «تنگه هرمز» و چند موضوع مهم دیگر

محمود صالحی خواننده موسیقی ایرانی که در چهل‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر موفق به کسب جایزه باربد شده بود، طی روزهای گذشته اقدام به سه قطعه «تنگه هرمز»، «خطرکن» و «همسایه خورشید» کرد.

در نماهنگ «تنگه هرمز» که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تولید شده است، امیر حقیقت آهنگساز، مرتضی بخشایش شاعر، سید حسین موسوی تنظیم کننده عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

همچنین ۲ قطعه دیگر با عناوین «خطر کن» و «حماسه خورشید» نیز با صدای محمود صالحی و از تولیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران در دوران جنگ رمضان تولید و منتشر شده است.

میلاد هارونی؛ تولید «ایران حسین تا ابد پیروز است» با الهام از سینما

میلاد هارونی از خوانندگان آثار حماسی و مذهبی نیز در تازه ترین فعالیت موسیقایی اش از یک قطعه ملی میهنی با الهام از یک شعار ملی و ۲ اثر سینمایی و تلویزیونی معروف رونمایی کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: براساس برنامه ریزی هایی که طی روزهای گذشته انجام داده بودم، با گروه اجرایی تصمیم گرفتیم تا تک آهنگ ملی میهنی را در ارتباط با جنگ تحمیلی رمضان و با نگاهی متفاوت تولید کنیم. مسیری که برای خودم دربرگیرنده تجربه خاصی بود و شرایطی را فراهم ساخت که یک اثر ویژه با نام «ایران حسین تا ابد پیروز است» تولید و منتشر شود.

وی در توضیح جزئیات این پروژه که نام آن براساس عبارت و یکی از شعارهای این روزهای جنگ رمضان انتخاب شده، توضیح داد: ملودی این پروژه براساس آهنگ سریال «مختارنامه» در تبیین مفهوم انتقام از خون شهدای وطن و همچنین موسیقی متن فیلم «محمد رسول الله» با تبیین مفهوم نوای فتح و نابودی استکبار ساخته شده است که امیدوارم بتواند مورد توجه مخاطبان نیز قرارگیرد.

مهدی رسولی؛ «ایرانی جزاک الله» و جدایی ممنوع !

تک آهنگ «ایرانی جزاک الله» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در حوزه آثار ملی میهنی در جنگ تحمیلی رمضان است که طی روزهای گذشته توسط مرکز موسیقی مأوا با خوانندگی مهدی رسولی مداح و خواننده پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

مهدی رسولی مداحی که طی هفته‌های اخیر با نماهنگ «بزن که خوب می زنی» میان مخاطبان محبوبیت زیادی پیدا کرده است در این نماهنگ که اجرای آن در حرم امام رضا (ع) تولید شده، تلاش کرده با انتخاب شعری که مطلع آن با عبارت «جدایی ممنوع» منتشر شده است، از اتحاد و هم دلی ایرانیان در طول جنگ تحمیلی رمضان و مبارزه با تهدیدات خارجی دشمن سخن بگوید.

