روزبه بمانی برای شهدای میناب خواند؛ الان کجایی دخترم؟ 

به گزاش خبرنگار مهر، «تفنگ گریه می کنه» عنوان یکی از تازه ترین تک آهنگ های تولید شده توسط روزبه بمانی است که به مناسبت شهادت مظلومانه دانش آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

روزبه بمانی ترانه سرا و خواننده، حامد حسینی آهنگساز، امیر قاسمیان نوازنده کمانچه، محمد شکاری نوازنده گیتار، یاسین آران نوازند ویولن و ویولا، لیلا اصفهانی آوا، آرتین ولی اللهی مدیر تولید، بنیامین اثباتی تهیه کننده، هادی نجفی ضبط، ایمان احمدزاده میکس و مسترینگ گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

در متن ترانه این قطعه آمده است:

بعد از تو با زخمای تو

این سرزمین چه می‌کنه؟

به احترام تو یه روز

تفنگ توبه می‌کنه

الان کجایی دخترم

که بوی موهات توو هواس

پاهات توی کوچه‌س و

دستات مونده‌ توو کلاس

چند تا مدادِ سوخته

اینا تفنگ تو نبود

تو توو کلاسی، این یعنی

این جنگ، جنگ تو نبود

وقتی هدف یه مدرسه‌س

فشنگ گریه می‌کنه

اون‌که می‌افته پوکه نیست

تفنگ گریه می‌کنه

وقتی هدف این بچه‌هان

تکلیف فردا روشنه

از جای اون گلوله‌ها

قلم جوونه می‌زنه

می‌بینم اون روزی رو که

اسمتو هر جا ببرم

تمام سربازخونه‌ها

مدرسه می‌شه دخترم

از پشت اون نیمکت برات

دنیا مثِ گرداب شد

یه مدرسه توو جنگ سوخت

یه مملکت میناب شد

تک آهنگ «تفنگ گریه می کنه» را از اینجا بشنوید.