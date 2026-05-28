به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت عید غدیر خم با تبریک فرارسیدن ایام ولایت، عید غدیر را بزرگترین عید شیعیان خواند و اظهار داشت: برنامهریزیها برای گرامیداشت این مناسبت باید بهگونهای باشد که علاوه بر عمقبخشی به مبانی اعتقادی، فضای شهر را سرشار از شور و شعف ولایی کند.
وی با انتقاد از محدود شدن برنامههای غدیر به یک روز خاص، افزود: دستگاههای اجرایی استان موظفند تمام توان و ظرفیتهای خود را برای تسهیل برگزاری جشنهای دهه ولایت به کار بگیرند. اولویت اصلی ما در ستاد بزرگداشت، ایجاد بستر و زیرساختهای لازم برای حضور فعال گروههای مردمی، هیئات مذهبی و جریانهای جهادی و فعالان بخش خصوصی است.
استاندار البرز در تشریح مهمترین برنامههای پیشبینی شده برای این ایام تصریح کرد: برگزاری کاروانهای شادی، اطعام غدیر، برپایی مواکب فرهنگی و نورافشانی در نقاط مختلف استان از جمله برنامههایی است که باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی میانبخشی به بهترین نحو اجرایی شود.
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در محتوای برنامههای غدیر گفت: در کنار جشنهای خیابانی، باید نسبت به معرفی ابعاد شخصیت والای حضرت علی (ع) و پیام غدیر به نسل جوان و نوجوان اهتمام ویژه صورت گیرد.
وی در پایان خواستار فضاسازی محیطی درخور این عید بزرگ شد و خاطرنشان کرد: باید نمادهای غدیر را در میادین و معابر اصلی شهر پررنگ کنید تا شاهد جلوهای از ارادت مردم شریف استان البرز به ساحت مقدس امیرالمؤمنین (ع) باشیم.
گفتنی است در این جلسه، نمایندگان دستگاههای ذیربط گزارشی از اقدامات پیشبینی شده ارائه دادند و مقرر شد تمامی مصوبات با نظارت مستقیم ستاد، در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.
