به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت علمی و فناوری کشور در سال‌های اخیر با اتکا به توان نخبگان رشد قابل توجهی داشته و امروز ایران در بسیاری از حوزه‌های دانش‌بنیان به توانمندی‌های قابل توجهی دست یافته است.

وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه علمی کشور در عرصه‌های بین‌المللی حاصل تلاش مستمر جامعه علمی است، افزود: این پیشرفت‌ها نتیجه اعتماد به ظرفیت داخلی و تلاش دانشگاهیان و پژوهشگران کشور است که نشان داده‌اند با اتکا به دانش بومی، امکان عبور از بسیاری از محدودیت‌ها وجود دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور تصریح کرد: دانشگاهیان توان علمی لازم برای حل مسائل پیچیده اقتصادی و مدیریتی را دارند، اما باید این ظرفیت از سطح نظری به عرصه اجرا و سیاست‌گذاری منتقل شود.

طاهری با اشاره به برخی چالش‌های مزمن اقتصادی، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی گفت: سال‌هاست درباره مدل‌های مختلف نظام ارزی از جمله ارز تک‌نرخی و ارز دستوری اختلاف نظر وجود دارد و این سیاست‌ها در دوره‌های مختلف مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: ریشه اصلی نوسانات و عدم کارآمدی در مدیریت منابع ارزی، نبود مدیریت علمی و فقدان اشراف اطلاعاتی دقیق است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف در نظام داده و شفافیت اطلاعاتی است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ایجاد نظام‌های هوشمند در مدیریت اقتصادی کشور اظهار کرد: در صورت استقرار سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی، امکان مدیریت بهتر منابع ارزی، کنترل جریان‌های اقتصادی و اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها فراهم خواهد شد.

طاهری همچنین با اشاره به ارائه طرحی به رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: در این طرح، راهکارهای مبتنی بر ظرفیت دانشگاهی و سامانه‌های هوشمند برای حل مسائل کلان اقتصادی از جمله مدیریت ارز و یارانه‌ها تشریح شده است.

وی تأکید کرد: عبور از چالش‌های مزمن اقتصادی کشور نه در تقابل‌های سیاسی، بلکه در گرو بهره‌گیری از دانش روز، استفاده از ظرفیت نخبگان و حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور و تحول دیجیتال امکان‌پذیر خواهد بود.