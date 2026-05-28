قالیباف: نود میلیون ایرانی مدال دفاع از وطن را بر سینه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با قدردانی از پیام تبریک سردار عبداللهی به وی در پی انتخاب مجدد به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشت؛ افتخار سربازی در جبهه‌های دفاع از سرزمین مقدس ایران و انقلاب عزیزمان توفیقی بزرگ است که نود میلیون ایرانی این مدال را بر سینه دارند و در راه حقیقت جهاد می‌کنند.

متن پیام به شرح زیر است:

برادر عزیزم

سرلشکر پاسدار علی عبداللهی

فرمانده دلاور قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه

ضمن تبریک عید سعید قربان و فرارسیدن دهه ولایت و امامت، از پیام لطف جنابعالی به همرزمتان صمیمانه سپاسگزارم.

افتخار سربازی در جبهه‌های دفاع از سرزمین مقدس ایران و انقلاب عزیزمان توفیقی بزرگ است که نود میلیون ایرانی این مدال را بر سینه دارند و در راه حقیقت جهاد می‌کنند. اما دلاورمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم این میدان هستند و شجاعت و اجر رویارویی مستقیم با دشمنان این سرزمین را می برند.

روزهای دفاع مقدس سوم تبدیل به عرصه وحدت مردم و بخش‌های مختلف ایران عزیز شده است، وحدتی که رهبر شهید انقلاب، امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای رحمت‌الله‌علیه همواره بر آن تاکید داشتند و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله به حساب می آید.

این روزها ایران اسلامی نیاز به همکاری بیش از پیش و تعامل ویژه میان بخش‌های مختلف مدیریتی دارد تا ملت سرافراز این سرزمین طعم شیرین پیروزی را بچشد و یکپارچگی را همان‌گونه که در خیابان برقرار شده در سطوح عالی کشور نیز مشاهده کند.

قوه مقننه نیز در راستای پشتیبانی از نهاد ارزشمند و ایثارگر نیروهای مسلح، آمادگی هرگونه همکاری و اقدام برای پشتیبانی از قوای نظامی کشورمان را دارد.

سلام برادران و خواهران خود در مجلس شورای اسلامی را به مدافعان مرزهای جغرافیایی و معنوی ایران برسانید. از خداوند متعال توفیق تداوم خدمت به این خاک مقدس را برای شما برادرانم آرزومندم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی