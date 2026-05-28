کشف ۲۵ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان دورود با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، طی سه عملیات مجزا و منسجم موفق به شناسایی و توقیف دو دستگاه خودرو حامل کود شیمیایی شدند.

در این عملیات‌ها، یک دستگاه کامیون حامل ۱۳۷ کیسه و یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۴۵ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی توقیف شد.

همچنین مأموران در ادامه تحقیقات، از یک انبار واقع در یکی از روستاهای اطراف شهرستان، تعداد ۳۱۸ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی احتکار شده را کشف کردند.

در مجموع، ۵۰۰ کیسه ۵۰ کیلویی کود شیمیایی به وزن ۲۵ تن کشف و سه نفر دستگیر و همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

برابر نظر کارشناسان، ارزش کودهای شیمیایی کشف شده بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.