عبور ۲۶ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی سپاه؛ هشدار نسبت به هرگونه تجاوز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار کامل در حال انجام است و طی شبانه روز گذشته ۲۶ فروند کشتی تجاری و نفتکش پس از کسب مجوز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از کریدور ایمن تنگه هرمز عبور کردند.

در این اطلاعیه آمده است: دریافت مجوز و هماهنگی برای تردد در تنگه هرمز یک امر قطعی بوده و همانطور که قبلا اعلام شد عبور از سایر مسیرها به مثابه اخلال شناخته شده و با آنها برخورد می گردد.

نیروی دریایی سپاه بیان می کند: شب گذشته نیز چندین کشتی بصورت غیر مجاز با دستکاری و خاموش کردن سیستم های ناوبری، قصد ورود به خلیج فارس را داشتند. رزمندگان نیروی دریایی سپاه بعد از چندین نوبت اخطار رادیویی دو فروند از آنها را در جای خود متوقف و مابقی نیز مجبور به بازگشت شدند.

این اطلاعیه می افزاید: ارتش تروریست امریکایی در منطقه با نقض آتش بس اقدام به پرتاب چند تیر موشک به نواحی خالی فرودگاه شهر بندرعباس نمود که هیچ گونه خساراتی در بر نداشته است و در پاسخ این تعرض پایگاه آمریکایی مبدا تجاوز مورد حمله متقابل قرار گرفت.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: در صورت تکرار این اقدام ارتش تروریستی امریکا با پاسخ سخت ما روبرو خواهد شد. کنترل و مدیریت تنگه هرمز تنها توسط نیروی دریایی سپاه انجام می شود و هر گونه اخلال در این تنگه با پاسخ قاطع ما روبرو خواهد شد.