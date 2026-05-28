هوشنگ گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات برپایی میهمانی خانوادگی غدیر در شهرکرد و دیگر. مراکز شهرستانی با اشاره به انتشار فراخوان ثبت‌نام مواکب خبر داد و اظهار کرد: خادمان امیرالمومنین (ع) برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت مواکب عید غدیر در شهرکرد عدد یک را به سامانه پیامکی ٣٠٠٠١٩٢۶ ارسال کنند.

دبیر ستاد غدیر استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در مرکز استان ظرفیت برپایی ۲۵۰ موکب خدماتی، فرهنگی، پذیرایی و ... در مسیر راهپیمایی جشن غدیر فراهم شده است، ادامه داد: میهمانی غدیر محوری استان در شهرکرد در بلوار آیت الله کاشانی، حد فاصل میدان آیت الله دهکردی تا چهارراه فارابی برگزار خواهد شد.

گنجی بیان کرد: میهمانی بزرگ غدیر در مرکز استان روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه همزمان با شب عید غدیر از ساعت ١۶ آغاز می‌شود و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت؛ اجرای رویدادهای متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی، بازی و سرگرمی برای مردم پیش‌بینی شده است.

وی در پایان گفت: از خادمان و ارادتمندان امیرالمومنین (ع) در سراسر استان دعوت می‌شود با مشارکت در برپایی این همایش معنوی حماسه‌ای دیگر را در عیدالله الاکبر خلق کنند.