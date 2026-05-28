۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

فراخوان ثبت‌نام موکب‌های غدیر در شهرکرد منتشر شد 

شهرکرد - خادمان امیرالمومنین (ع) برای ثبت مواکب عید غدیر در شهرکرد عدد یک را به سامانه پیامکی ٣٠٠٠١٩٢۶ ارسال کنند.

هوشنگ گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات برپایی میهمانی خانوادگی غدیر در شهرکرد و دیگر. مراکز شهرستانی با اشاره به انتشار فراخوان ثبت‌نام مواکب خبر داد و اظهار کرد: خادمان امیرالمومنین (ع) برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت مواکب عید غدیر در شهرکرد عدد یک را به سامانه پیامکی ٣٠٠٠١٩٢۶ ارسال کنند.

دبیر ستاد غدیر استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در مرکز استان ظرفیت برپایی ۲۵۰ موکب خدماتی، فرهنگی، پذیرایی و ... در مسیر راهپیمایی جشن غدیر فراهم شده است، ادامه داد: میهمانی غدیر محوری استان در شهرکرد در بلوار آیت الله کاشانی، حد فاصل میدان آیت الله دهکردی تا چهارراه فارابی برگزار خواهد شد.

گنجی بیان کرد: میهمانی بزرگ غدیر در مرکز استان روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه همزمان با شب عید غدیر از ساعت ١۶ آغاز می‌شود و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت؛ اجرای رویدادهای متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی، بازی و سرگرمی برای مردم پیش‌بینی شده است.

وی در پایان گفت: از خادمان و ارادتمندان امیرالمومنین (ع) در سراسر استان دعوت می‌شود با مشارکت در برپایی این همایش معنوی حماسه‌ای دیگر را در عیدالله الاکبر خلق کنند.

