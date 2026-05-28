رئیس جمهور فراری یمن در ریاض درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن در سن ۸۰ سالگی در ریاض درگذشت.

شبکه العربیه نیز به صورت کوتاه از فوت منصور هادی بدون اشاره به دلیل آن خبر داد.

یک منبع نیز اعلام کرد که منصور هادی در سایه وخامت حالش طی روزهای گذشته، امروز در یکی از بیمارستان های ریاض درگذشت. وی اضافه کرد که منصور هادی از مشکلات قلبی رنج می برد و هر ساله برای معاینات پزشکی به آمریکا سفر می کرد.

لازم به ذکر است منصور هادی بعد از پیشروی های موفقیت آمیز نیروهای انصارالله یمن از این کشور فرار و به عربستان پناه برد.