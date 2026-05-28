به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر نیکویی اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد خودروهای آفرود و موتورسیکلت در برخی مناطق طبیعی استان، ورود و تردد هرگونه خودروی آفرود، موتورسیکلت و همچنین برگزاری تورهای سافاری در تمامی عرصههای جنگلی و مرتعی گلستان ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی افزود: جنگلها و مراتع گلستان بخشی از سرمایههای ملی و ثروتهای بیننسلی کشور به شمار میروند و حفاظت از این عرصهها وظیفهای همگانی است.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان با اشاره به خسارات ناشی از تردد خودروهای آفرود در طبیعت گفت: حرکت این خودروها با لاستیکهای پهن و فشار بالا، باعث تخریب لایه سطحی خاک، از بین رفتن نهالها و زادآوری طبیعی جنگل، کوبیدگی شدید خاک و تشدید فرسایش میشود که در نهایت کاهش توان تولیدی مراتع و تخریب پوشش گیاهی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: تغییر مسیر طبیعی آب، ایجاد آبراهههای مخرب، افزایش خطر وقوع سیلاب و رسوبگذاری در پاییندست، ایجاد آلودگی صوتی و استرس برای گونههای جانوری بهویژه در فصل زادآوری، از دیگر پیامدهای ورود غیرمجاز این وسایل نقلیه به عرصههای منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین خاطرنشان کرد: توقفهای غیرمجاز، روشن کردن آتش، پرتاب تهسیگار و رهاسازی زباله از سوی برخی افراد، خطر وقوع حریق در جنگلها و مراتع را به شدت افزایش میدهد و خسارتهای جبرانناپذیری به طبیعت وارد میکند.
وی با تأکید بر اینکه جنگل و مرتع محل هیجانهای پرخطر و مسابقات غیرمجاز نیست، گفت: هرگونه ورود بدون مجوز وسایل نقلیه موتوری به عرصههای جنگلی، مرتعی و اراضی ملی، علاوه بر تخلف، در بسیاری از موارد مصداق تخریب اراضی ملی و آسیب به سرمایههای عمومی کشور است و پیگرد قضایی خواهد داشت.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان همچنین بر نقش دهیاران و شوراهای روستاهای حاشیه جنگل و مرتع در پیشگیری از این تخلفات تأکید کرد و افزود: دهیاران به عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و دستگاههای اجرایی، مسئولیت اجتماعی مهمی در آگاهسازی، پیشگیری و همکاری با نیروهای منابع طبیعی برای حفاظت از عرصههای طبیعی استان دارند.
