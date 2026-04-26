به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان در جریان سفر به شهرستان نائین، این منطقه را «یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری کویری استان» توصیف کرد و گفت نائین می‌تواند در آینده نزدیک به یک مقصد شاخص در گردشگری کویری ایران تبدیل شود.

وی که برای بازدید میدانی از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و همچنین ارزیابی زیرساخت‌های گردشگری نائین و انارک به این منطقه سفر کرده بود، اظهار داشت: با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان «اصفهان، پایتخت گردشگری کویری ایران»، توسعه محورهای کویری در برنامه اولویت‌دار استان قرار گرفته است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در ادامه بازدید از کاروانسرای تاریخی مشجری را که از مجموعه‌های فعال گردشگری کویری محسوب می‌شود، نمونه‌ای از ظرفیت‌های مناسب منطقه دانست و افزود: طبیعت بکر کویر، بناهای تاریخی، مسیرهای استاندارد کویری، ظرفیت‌های سافاری و آفرود کنترل‌شده، رصد ستارگان و اقامتگاه‌های سنتی، مجموعه‌ای کم‌نظیر برای طراحی تورهای منعطف و جذاب فراهم کرده است.

وی همچنین بر اهمیت توجه به گردشگری کشاورزی و تجربه زیست بومی روستاهای نائین و انارک تأکید کرد و گفت: ترکیب اقامت در کاروانسرا، تجربه فعالیت‌های کویری، بازدید از مزارع و نخلستان‌ها و استفاده از خدمات حرفه‌ای راهنمایان، می‌تواند این محور را به «یکی از مقاصد رقابتی گردشگری کویری کشور» ارتقا دهد.

آبیان با اشاره به ضرورت تعریف مسیرهای جدید و شناسایی جاذبه‌های کمتر دیده‌شده منطقه افزود: امروز فعالان گردشگری نیازمند بسته‌های سفر تخصصی هستند و ما با همکاری بخش خصوصی در حال طراحی چارچوب‌هایی هستیم که هم با سلیقه گردشگران هماهنگ باشد و هم با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های بومی.

وی همچنین در نشست با بهره‌برداران گردشگری منطقه نیز تقویت زیرساخت‌های خدماتی، استانداردسازی مسیرهای کویری و ایجاد زنجیره کامل خدمات گردشگری را از نیازهای فوری نائین و انارک عنوان کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان تأکید کرد: هدف‌گذاری معاونت گردشگری، «تثبیت جایگاه اصفهان به‌عنوان پایتخت گردشگری کویری ایران» و معرفی محورهای جدیدی است که بتوانند گردشگری فصول سرد و گرم را متعادل کرده و سهم مناطق شرقی استان را در اقتصاد گردشگری افزایش دهند.